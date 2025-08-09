Gaza: Już niemal 200 śmiertelnych ofiar głodu

Dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ Cindy McCain twierdzi, że zrzuty z powietrza nie są właściwym rozwiązaniem w sytuacji głodu, takiej jak ta, która ma miejsce w Strefie Gazy, gdzie obecnie głoduje pół miliona osób.

6 tys. ciężarówek z pomocą czeka na wjazd

Pomoc humanitarna utknęła na granicy, gdzie około 6 tysięcy ciężarówek z zaopatrzeniem czeka na wjazd. W zeszłym tygodniu Izrael zezwolił na zrzuty żywności do Strefy Gazy, ale organizacje pomocowe skrytykowały to posunięcie jako niewystarczające i w dużej mierze symboliczne.

Na początku tego tygodnia zastępca sekretarza generalnego ONZ Miroslav Jenca wyraził zaniepokojenie doniesieniami, że premier Izraela Benjamin Netanjahu może rozszerzyć operacje wojskowe na cały pas Gazy. Jenca wezwał Izrael do natychmiastowego i nieograniczonego przepuszczenia pomocy humanitarnej, aby zapobiec dalszym cierpieniom i ofiarom śmiertelnym.

Ogromny poziom niedożywienia wśród dzieci

Raport IPC (Integrated Food Security Phase Classification – to międzynarodowy system opracowany przez agencje ONZ, rządy i organizacje humanitarne, który ocenia i opisuje poziom zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia w różnych krajach – przyp red.) z 29 lipca 2025 r. opisuje, że w Strefie Gazy walki, masowe wysiedlenia i niemal całkowity brak dostępu do pomocy doprowadziły do skrajnego braku żywności. W większości obszarów przekroczono progi głodu według systemu IPC, a w mieście Gaza odsetek ostrych przypadków niedożywienia u dzieci osiągnął poziom klęski głodu. Ponad 500 tys. osób znajduje się w stanie katastrofalnym (Faza 5), a wiele rodzin nie je przez kilka dni. Od maja ponad tysiąc osób zginęło, próbując zdobyć jedzenie.

