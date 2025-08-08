Wielki mufti Jerozolimy ma zakaz wstępu na Wzgórze Świątynne

Poinformowała o tym w czwartek (7 sierpnia) gazeta "The Times of Israel", potwierdzając tym samym podobne doniesienia palestyńskiej agencji informacyjnej Wafa.

Nastąpiło to po nałożeniu ośmiodniowego zakazu dla Husajna po tym, jak w kazaniu wygłoszonym 27 lipca potępił on głód ludności palestyńskiej w Strefie Gazy. Husajn pełni urząd Wielkiego Muftiego Jerozolimy od 2006 roku.

Wzgórze Świątynne w Jerozolimie

Wzgórze Świątynne w Jerozolimie, znane również jako Al-Haram asz-Szarif, jest trzecim najświętszym miejscem islamu. Ma również kluczowe znaczenie dla Żydów, ponieważ stała tam Świątynia Żydowska aż do jej zniszczenia w 70 r. n.e.

To sprawia, że obszar ten, wraz z Kopułą na Skale i Meczetem Al-Aksa, stanowi punkt zapalny powtarzających się konfliktów między żydowskimi nacjonalistami a muzułmańskimi Palestyńczykami.

Prowokacja izraelskiego ministra

Skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gwir odwiedził Wzgórze Świątynne w niedzielę i, wbrew zwyczajowi, poprowadził tam żydowskie modlitwy. Okazją był żydowski post i dzień żałoby, Tisza Beaw, upamiętniający zburzenie Świątyni.

Jordania, która poprzez swoją rodzinę królewską rości sobie prawo do roli strażnika świętych miejsc w Jerozolimie, uznała to za prowokację.

