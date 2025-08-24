"Cmentarzysko dzieci". Żona prezydenta Turcji apeluje do Melanii Trump w sprawie Strefy Gazy

W liście opublikowanym w sobotę przez biuro tureckiego prezydenta, Emine Erdogan przypomniała, że Melania Trump wielokrotnie angażowała się w pomoc dzieciom dotkniętym wojną w Ukrainie. Pierwsza dama Turcji wezwała ją do rozszerzenia tego wsparcia na dzieci palestyńskie, podkreślając dramatyczną sytuację w Strefie Gazy, którą określiła mianem "cmentarzyska dzieci".

Dramatyczna sytuacja humanitarna

"Fraza »nieznane dziecko« opisująca szczątki tysięcy dzieci ze Strefy Gazy otwiera w naszej świadomości niegojące się rany", napisała Emine Erdogan, apelując do małżonki prezydenta Stanów Zjednoczonych o bezpośrednie wystąpienie do premiera Izraela Benjamina Netanjahu w celu zakończenia kryzysu humanitarnego, który od miesięcy trwa w Strefie Gazy.

Jak podają media, tylko w sobotę w izraelskich atakach zginęło co najmniej 25 osób, w tym Palestyńczycy koczujący w namiotach lub poszukujący pomocy humanitarnej. Eksperci ONZ alarmują, że około pół miliona ludzi w Strefie Gazy cierpi głód, a życie 132 tys. dzieci jest zagrożone niedożywieniem. Raporty organizacji B'Tselem oraz Lekarzy na rzecz Praw Człowieka Izrael wskazują, że izraelskie działania są skoordynowane i celowo wymierzone w palestyńskie społeczeństwo.

Udokumentowane śmierci z powodu głodu

Jak podaje portal Haaretz.com, ponad 270 osób zmarło w Strefie Gazy z głodu, około 2 000 osób zostało zastrzelonych podczas prób zdobycia jedzenia, tysiące dzieci poniżej 5. roku życia cierpi na ostre niedożywienie, a dziesiątki tysięcy walczą o każdy kęs jedzenia. Każdego dnia ponad pół miliona uwięzionych na terytorium Gazy ludzi spędza wiele godzin bez żadnego jedzenia.

Lekarze obserwują nie tylko fizyczne wyniszczenie dzieci, ale też dramatyczne konsekwencje psychiczne. – Widzisz to w ranach, które się nie goją, w zmęczeniu ludzi, w ich poddawaniu się – mówi dr Tomo Potokar, chirurg z Wielkiej Brytanii. – Dzieci wyglądają znacznie młodziej niż ich rówieśnicy na Zachodzie. Widzisz 6-letnie dziecko, które powinno ważyć kilkanaście kilogramów więcej, a nie ma nawet 8 ani 9 lat – dodaje.

W czerwcu 2025 roku wskaźnik ostrego niedożywienia u dzieci wynosił 6 proc., a w lipcu – prawie 9 proc. Lekarze obserwują dramatyczne spadki masy ciała, opóźnione gojenie ran, infekcje i chroniczne wycieńczenie. Eksperci apelują o natychmiastowe działania dotyczące przywrócenie stałych dostaw żywności i leków, dostęp do zniszczonych pól uprawnych i rybołówstwa, odbudowę przemysłu drobiarskiego i magazynów żywności.

