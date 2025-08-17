Melania Trump pisze do Putina: "Nadszedł czas"

Dokument, określany przez media jako "list pokoju", został przekazany rosyjskiemu przywódcy osobiście przez Donalda Trumpa podczas spotkania na Alasce.

Melania Trump upomniała się o ukraińskie dzieci

Jak donoszą media, w liście Melania Trump podkreśla uniwersalne wartości, które łączą dzieci na całym świecie – niezależnie od narodowości, pochodzenia czy miejsca zamieszkania. "Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem" – napisała pierwsza dama.

Apel Melanii Trump koncentruje się na potrzebie ochrony dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym. Pierwsza dama wskazuje na dramatyczną sytuację najmłodszych, którzy w wyniku działań wojennych na Ukrainie zostali pozbawieni domu, bezpieczeństwa i możliwości normalnego rozwoju. "Niektóre dzieci muszą śmiać się po cichu, niewzruszone przez otaczającą je ciemność – w cichym geście sprzeciwu wobec sił, które potencjalnie mogą przejąć kontrolę nad ich przyszłością" – podkreśliła.

"Pan, panie prezydencie, może przywrócić im melodyjny śmiech"

Melania Trump zwraca uwagę, że decyzje Putina mają realny wpływ na życie tysięcy dzieci. "Pan, panie prezydencie, może przywrócić im melodyjny śmiech” – czytamy w liście. Pierwsza dama podkreśla również, że ochrona niewinności dzieci to nie tylko kwestia humanitarna, ale również gest, który "przysłuży się całej ludzkości". List kończy się wezwaniem: "Nadszedł czas".

W 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, uznając przymusowe deportacje dzieci za jedną z najpoważniejszych zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję. Decyzja Trybunału była bezprecedensowym krokiem wobec urzędującej głowy państwa i miała na celu podkreślenie, że naruszanie praw dzieci w warunkach konfliktu zbrojnego nie pozostanie bezkarne.

