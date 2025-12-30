Polacy już otrzymują decyzje. Podwyżki opłat nawet o 20 proc.

– W przyszłym roku czynsze i opłaty eksploatacyjne mogą wzrosnąć w granicach od 8 do nawet 20 proc. w skali roku. Największe podwyżki dotkną budynki korzystające z ciepła systemowego i wymagające zwiększenia funduszu remontowego — mówi w rozmowie z "Faktem" Tomasz Błeszyński doradca rynku nieruchomości.

Powodów tak wysokich podwyżek jest kilka. Przede wszystkim to wzrost płacy minimalnej oraz zakończenie rządowych programów osłonowych. Wpływ mają również rosnące składki ubezpieczeniowe, niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz stale drożejące materiały i usługi budowlane.

W przyszłym roku wzrosną także stawki za ubezpieczenia budynków. W latach 2024–2025 składki wzrosły średnio o 15–20 proc., a tendencja ta ma się utrzymać.

Jak informuje gazeta, w nowym roku członkowie spółdzielni mogą spodziewać się wzrostów czynszów o ok. 2,8 proc. Osoby niebędące członkami zapłacą więcej – ok. 4,5 proc. Najbardziej zwiększą się opłaty związane z funduszem remontowym (ok. 20 proc.) oraz te dotyczące konserwacji domofonów (ok. 39 proc.).

Wynajem mieszkania będzie tańsze

Rynek najmu mieszkań w Polsce wchodzi w fazę wyraźnego spowolnienia. Z danych przywoływanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w październiku liczba zapytań o wynajem mieszkań spadła nawet o 40 proc. w porównaniu z wrześniem. W skali roku popyt na najem mieszkań obniżył się o ok. 18 proc. Za osłabieniem stoi m.in. zakończenie sezonu akademickiego oraz zmiana struktury najemców – coraz większą grupą poszukujących są pracownicy, w tym migranci wewnętrzni i cudzoziemcy.

Spadek popytu wpływa bezpośrednio na czynsze. Ceny najmu mieszkań w wielu największych miastach zmniejszyły się o 2-4 proc. w skali miesiąca, a roczna dynamika wzrostu spadła do 1,7 proc. Jak podaje "Rzeczpospolita", właściciele coraz częściej obniżają ceny, oferują rabaty sięgające kilkuset złotych lub decydują się równolegle wystawić nieruchomość na sprzedaż. Obniżki obejmują także nowe mieszkania o wyższym standardzie, które wcześniej wynajmowały się znacznie szybciej.

