Kamera eufyCam S4

Gdyby sporządzić listę funkcji, które powinna mieć idealna kamera do monitoringu, to przy eufyCam S4 można odhaczyć ich większość. Testowane urządzenie to kamera Bullet‑PTZ z potrójnym obiektywem. Górny obiektyw ma rozdzielczość 4K i zapewnia szeroki, stały widok o kącie 130 stopni. Dolny moduł z podwójnym obiektywem jest ruchomy, umożliwia podgląd w zakresie 360 stopni i pozwala na inteligentne śledzenie wykrytych osób.