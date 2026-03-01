Kamera eufyCam S4

Potrójny obiektyw, wysoka jakość nagrań, świetny system wykrywania zagrożeń, algorytmy AI rozpoznające ludzi, samochody i zwierzęta, duży panel do zasilania słonecznego oraz brak opłat abonamentowych – to największe zalety najnowszej kamery do monitoringu chińskiej marki eufy.
Gdyby sporządzić listę funkcji, które powinna mieć idealna kamera do monitoringu, to przy eufyCam S4 można odhaczyć ich większość. Testowane urządzenie to kamera Bullet‑PTZ z potrójnym obiektywem. Górny obiektyw ma rozdzielczość 4K i zapewnia szeroki, stały widok o kącie 130 stopni. Dolny moduł z podwójnym obiektywem jest ruchomy, umożliwia podgląd w zakresie 360 stopni i pozwala na inteligentne śledzenie wykrytych osób.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.