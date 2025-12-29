Zmiany podatkowe od 2026 roku. Osoby z tej grupy zapłacą ponad 2500 zł więcej na ZUS

Co roku aktualizowany jest limit, do którego pracownicy, zleceniodawcy oraz pozostałe podmioty zatrudniające muszą opłacać składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Granica ta odpowiada trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które ma wynieść 9420 zł.

W efekcie w 2026 r. maksymalna roczna podstawa składek ZUS sięgnie 282 600 zł. Oznacza to wzrost o 22 410 zł w porównaniu z limitem obowiązującym w 2025 r.

Zmiana ta szczególnie dotknie osoby osiągające najwyższe dochody, które zapłacą łącznie o 2523 zł więcej składek. Mimo że stawki podatkowe oraz progi pozostaną bez zmian, ich roczne wynagrodzenie netto ulegnie obniżeniu. Równocześnie wyższe będą koszty ponoszone przez pracodawców.

Ponadto, jeśli prezydent podpisze ustawę, wzrośnie stawka PIT od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także od nagród w ramach sprzedaży premiowej. Podatek ma zostać podniesiony z 10 proc. do 15 proc., co sprawi, że jednorazowe wygrane i nagrody będą mniej opłacalne dla konsumentów.

Podwyżka akcyzy na alkohol

W ostatnim czasie przedmiotem debaty była ustawa z 4 grudnia 2025 r., w której zapisano plan podniesienia stawek akcyzy na alkohol w latach 2026–2027. Zgodnie z tymi założeniami od początku 2026 r. podatek od napojów alkoholowych miał wzrosnąć o 15 proc., a w następnym roku o kolejne 10 proc.

Projekt został przekazany prezydentowi 10 grudnia 2025 r., jednak prezydent Nawrocki zdecydował się na jego zawetowanie, sprzeciwiając się proponowanym podwyżkom.

Nie oznacza to jednak braku zmian w opodatkowaniu alkoholu. Akcyza zostanie zwiększona w ograniczonym zakresie – o 5 proc. Podwyżka ta wynika z tzw. akcyzowej mapy drogowej, czyli ustawy uchwalonej przez Sejm w 2021 r., która przewiduje coroczny wzrost stawek akcyzy właśnie o 5 proc.

