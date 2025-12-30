Szefernaker: Mamy czarny tydzień rządu Tuska

Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker komentował ostatnie wydarzenia polityczne w kraju. Polityk uważa m.in., że trwa obecnie "czarny tydzień rządów Donalda Tuska".

– Niestety Donald Tusk i premier Kosiniak-Kamysz wprowadzili do polskiej polityki takie osoby jak pan Motyka, pan Stefaniak, pan Grabiec. W tej chwili mamy taki czarny tydzień rządu Donalda Tuska. Donald Tusk kolejny raz próbuje atakować prezydenta. Ale jestem przekonany, że tak samo jak atakowali w kampanii nieudolnie, tak samo taki sam będzie efekt tych działań dzisiaj – powiedział.

Politycy KO atakują prezydenta

Szefernaker stwierdził, że "prezydent reaguje wtedy, kiedy trzeba zareagować" i nie dąży do konfliktu z szefem rządu. To Donald Tusk "atakuje na jednym czy drugim portalu społecznościowym prezydenta".

– Ci panowie cały czas odreagowują – bez względu na to, czy pan Motyka, pan Kowal czy pan Grabiec, czy kolejne osoby […] na czele z premierem Tuskiem – odreagowują wybór Polaków. Na początku mówili, że da się rządzić bez prezydenta, a dzisiaj za każdym razem szukają jakichś tłumaczeń, dlaczego tak, a nie inaczej się wydarzyło – powiedział.

Polityk mówił dalej, że politycy KO powinni "wziąć odpowiedzialność za Polskę" i "obudzić się ze snu, że prezydentem będzie Rafał Trzaskowski".

"Głodzenie" PiS-u

Szefernaker przypomniał, że niemal rok temu PKW podjęła decyzję o obcięciu finansowania dla Prawa i Sprawiedliwości. Polityk uważa, że "ta kampania, która za nami, pokazywała w jaki sposób próbowano ją wygrać".

– Chcieli nas zagłodzić. Chcieli zagłodzić kandydata obywatelskiego. Polacy pokazali, że tej dyktaturce Donalda Tuska się nie dadzą. Ostatni czas bardzo zły dla tego rządu. Tworzą tą dyktaturkę ludzie pokroju pana Grabca, więc nic dobrego się nie spodziewam – wskazał.

