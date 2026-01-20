Ujawniono kulisy zmian w SOP. Wiadomo, co "wkurzyło" Kierwińskiego

We wtorek MSWiA przekazało w komunikacie, że „zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego”.

„W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz” – przekazał resort.

Szef SOP zawieszony. Media ujawniają kulisy

Kulisy zawieszenia komendanta SOP ujawniła Wirtualna Polska.

Kadra kierownicza Służby Ochrony Państwa domaga się powrotu do służby szefa, gen. bryg. Radosława Jaworskiego. List w tej sprawie trafił do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Podpisało się pod nim kilkunastu dyrektorów z SOP.

Informator z SOP przekazał portalowi tvn24.pl, że „to jest bunt najwyższych rangą dowódców i wotum nieufności dla szefa MSWiA, który odsunął komendanta Jaworskiego”.

Wirtualna Polska opisała we wtorek, że, powołując się na informatorów z SOP, że „było pewne, że jeśli odwołania nie zaakceptuje Pałac Prezydencki, to minister podejmie inne rozwiązania”. „To dość brutalne, ale, jak widać, nie było wyjścia. Kontrola z pewnością ujawniła »cudowne« działania »Jawora«. Szczególnie kadrowe i finansowe. I mamy, co mamy. List z tamtego tygodnia wkurzył ministra i tylko przyspieszył działania” – powiedziało portalowi źródło.

Inny oficer ocenił, że „ten apel to było wypowiedzenie posłuszeństwa ministrowi Kierwińskiemu”. „Podpisali się pod nim prawie wszyscy dyrektorzy zarządów, oprócz dwóch. Wieść gminna niesie, że do napisania listu inspirował osobiście szef SOP” – dodał.

Informator portalu podkreśla, że „samo zawieszenie komendanta to też nie byle co”. „Tego jeszcze w historii Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa nigdy nie grali. Zapisy art. 103 ust. 2 ustawy o SOP to umożliwiają i minister z tego skorzystał” – mówił.

Nawrocki nie wyraził zgody na odwołanie szefa SOP

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował we wtorek, że „prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji”.

Podkreślił, że „zawieszenie szefa SOP to decyzja MSWiA, która nie wymaga zgody prezydenta”. „W tej sytuacji pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze na siebie minister Marcin Kierwiński” – dodał.

Kierwiński zabrał głos

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński opublikował krótki wpis w serwisie X. „SOP to służba złożona z profesjonalnych funkcjonariuszy. Oddanych Ojczyźnie i swojej pracy. Jest to jednak obszar szczególnie wrażliwy. Moja decyzja o zawieszeniu komendanta SOP podyktowana jest dobrem tej służby. I to jest jedyny komentarz do tej sprawy” – napisał szef MSWiA.

Czytaj też:

Nowe informacje w sprawie wstrząsu w SOP. "Nawrocki nie wyraził zgody"Czytaj też:

Afera wokół SOP. Kierwiński: To mój jedyny komentarz