Zdążyć z eksperymentem

Okazuje się, że wymyślony, idealny świat pięknoduchów: bezstresowe wychowanie (eliminujące wymagania i dyscyplinę), prawa dziecka (uchylające autorytet rodziców), odejście od wszelkich hierarchii jako struktur przemocy, czyli praktyczne „róbta, co chceta”, zderza się z rzeczywistością... I wtedy szybko trzeba coś zrobić.

Obserwując działania szefowej MEN, widzę to samo, tylko w wersji hard.