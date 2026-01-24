Kto z PiS na czele rządu? Zapytano o polityków "młodszego pokolenia"

"Który z tych polityków PiS młodszego pokolenia byłby pani/pana zdaniem dobrym kandydatem na premiera?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy pracowni SW Research w najnowszym sondażu dla "Rzeczpospolitej".

Spośród wymienionych w badaniu kandydatów najwięcej wskazań (14 proc.) uzyskał europoseł Patryk Jaki. Dalej znaleźli się: szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki (6,9 proc.), szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (5,4 proc.), europoseł Tobiasz Bocheński (5 proc.) oraz poseł Kacper Płażyński (4,1 proc.).

Zdaniem aż 41,3 proc. ankietowanych żaden z tych polityków nie nadaje się na premiera. 23,3 proc. pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 stycznia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Kaczyński szuka kandydata na premiera

7 stycznia w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Według informacji portalu DoRzeczy.pl, prezes PiS Jarosław Kaczyński miał wyraźnie powiedzieć, że Mateusz Morawiecki nie stanie w przyszłości ponownie na czele rządu.

Lider PiS zasygnalizował, że ewentualnym premierem powinien zostać ktoś z młodszego pokolenia, poniżej 50. roku życia. Wyklucza to z grona potencjalnych kandydatów chociażby przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka (56 lat).

W ostatnim czasie na tzw. giełdzie nazwisk pojawiło się kilku kandydatów. Najczęściej wymienia się w tym kontekście: Przemysława Czarnka (48 lat), Patryka Jakiego (40 lat), Tobiasza Bocheńskiego (38 lat) oraz Zbigniewa Boguckiego (45 lat).

"Newsweek" stwierdził, że kandydatem numer jeden i faworytem Jarosława Kaczyńskiego na premiera jest Zbigniew Bogucki. "Jednak prezydent Karol Nawrocki nie chce, aby odchodził on z funkcji szefa Kancelarii Prezydenta. Jeśli nie Zbigniew Bogucki, to prezes PiS może postawić na europosła Tobiasza Bocheńskiego" – wskazano.

