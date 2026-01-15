Bocheński do posła KO: Widzę tę samą nienawiść, która jest w Niesiołowskim

Kanał Zero wystartował z nowym programem pn. "Liga debat". Format zadebiutował na antenie w czwartek 15 stycznia. Jego prowadzącym jest Krzysztof Stanowski. "Debata przedstawicieli wszystkich partii. Będą dyskusje, będą punkty, będzie VAR, będzie tabela rozgrywek. Wolne wypowiedzi, starcia 1 na 1, pytania ekspertów. Zapraszam!" – zapowiadał.

W studiu pojawili się przedstawiciele największych ugrupowań politycznych: Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, Tobiasz Bocheński z PiS, Michał Wawer z Konfederacji, Wojciech Konieczny z Lewicy, Maciej Konieczny z Razem, Sławomir Ćwik z Polski 2050, Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej oraz Jakub Stefaniak z PSL.

Bocheński kontra Zembaczyński

W drugiej części programu politycy mogli zadawać sobie pytania. Witold Zembaczyński zapytał Tobiasza Bocheńskiego o sprawę azylu dla Zbigniewa Ziobry. – Proszę powiedzieć, ile was jako PiS kosztował ten azyl? Na czym ten deal z Orbanem polegał? Co jesteście winni Orbanowi? Czy czasem sprzedaż stacji Lotosu do węgierskiego MOL-a to nie jest zaliczka za azyle dla osób takich jak Ziobro? – zapytał.

– Cieszę się, że mogę stanąć naprzeciwko pana, bo teraz wiem, że nie jest pan wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Patrzę na pana twarz i widzę tę samą nienawiść, która jest w Stefanie Niesiołowskim. I zastanawiam się, jak można być posłem, który jest powołany do zajmowania się sprawami Polski, Polaków, dbania o dobro wspólne, i żyć tylko nienawiścią – powiedział Tobiasz Bocheński.

– Pan Ziobro nas nie kosztował nic politycznie. Nie mamy żadnych dealów z Orbanem, chyba że głosujemy przeciwko centralizacji Unii Europejskiej – oznajmił europoseł PiS.

– Nie ma nic za darmo. Jeżeli dzisiaj Orban, wbrew całej Unii Europejskiej, narażając się na sankcje ze strony Komisji Europejskiej, robi za przestępczą melinę dla PiS-u, to jesteście partią zewnętrzną – stwierdził Zembaczyński. – Nazywanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej meliną... Jest pan polskim parlamentarzystą. Wiem, że pan słynie z takiego języka, ale jest coś w tym nie tak – ocenił Bocheński.

