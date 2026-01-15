"Nawet poseł Mentzen to zauważył". Nowy wpis Tuska

Sławomir Mentzen był gościem w podcaście Żurnalisty. Współprzewodniczący Konfederacji m.in. wrócił wspomnieniami do kampanii prezydenckiej. – Był to największy projekt, jaki przeprowadziłem w życiu, niezwykle kosztowny i obciążający właściwie pod każdym względem – powiedział.

– Ta kampania kosztowała mnie dosłownie rok życia. (...) Zrobiłem 350 wieców, odwiedziłem wszystkie powiaty w Polsce. Do tego konwencje i różne inne aktywności. To był rok ciężkiej pracy – opowiadał polityk. – Mój organizm po prostu wysiadał – przyznał.

Mentzen ujawnił, ile zarobił na wywiadach z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim przed drugą turą wyborów prezydenckich. – Czytałem taką dobrą analizę, że dwa wywiady – z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim – zarobiły około 173 tys. zł – mówił Żurnalista. – 350 tys. zł – poprawił go poseł Konfederacji.

Relacje z Unią Europejską. Tusk: Nawet Mentzen to zauważył

W innej części wywiadu Sławomir Mentzen mówił o relacjach z Unią Europejską. – Jeżeli spojrzymy na relacje z UE, to Tusk jest tam według mnie bardziej asertywny niż Mateusz Morawiecki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi nie o mówienie, tylko o robienie – stwierdził jeden z liderów Konfederacji.

– Znaczy, Tusk już dawno zauważył – to było widać też podczas jego pierwszej kadencji – że on musi mówić rzeczy proeuropejskie, bo jego elektorat tego oczekuje, natomiast już w działaniach realnych w Unii Europejskiej stawia się bardzo. PiS robi zupełnie odwrotnie. Ma retorykę bardzo antyeuropejską, natomiast potem na wszystko się zgadza i wszystko podpisuje – ocenił.

Słowa współprzewodniczącego Konfederacji bardzo spodobały się Donaldowi Tuskowi. Premier wyciął ten fragment rozmowy z kanału Żurnalisty i wstawił go w czwartek na swoim profilu na platformie X.

"Tak oczywiste, że nawet poseł Mentzen to zauważył" – napisał szef rządu.

