Kaczyński ma potężną konkurencję. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

O lidera prawicy Polacy zapytani zostali w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Gazeta zauważa, że Prawo i Sprawiedliwość przestało już być monopolistą po prawej stronie sceny politycznej. "Partia czuje na plecach oddech Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej" – czytamy. Z tego względu respondentom dano do wyboru cztery nazwiska: Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen. Wyniki okazują się sporym zaskoczeniem.
Sondaż: Kto liderem prawicy w Polsce? Kaczyński i Nawrocki łeb w łeb
Najwięcej, a jednocześnie tyle samo, wskazań otrzymali prezydent i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego za lidera prawicy uznało po 41 proc. uczestników badania.
Na podium znalazł się Grzegorz Braun z wynikiem 9 proc. Z kolei Sławomir Mentzen uzyskał w badaniu 7 proc. Odpowiedź "ktoś inny" wybrało 2 proc. ankietowanych.
Wyniki sondażu skomentował dla "SE" prof. Bartłomiej Biskup. Politolog zwrócił uwagę, że prezydent ze względów formalnych nie może pełnić roli politycznego lidera w znaczeniu dosłownym. Natomiast, jak podkreślił, może być patronem ugrupowań prawicowych. Może zaangażować się np. w taką inicjatywę, jak pakt senacki.
Odnosząc się do faktu, że Karol Nawrocki jest już postrzegany jako lider, prof. Biskup ocenił, że "widocznie nadszedł czas na zmianę warty".
– Niewykluczone, że prezydent stanie kiedyś na czele jakiegoś ugrupowania. Na razie Karol Nawrocki buduje swoją pozycję polityczną, ale nie wiadomo, co będzie za pięć albo dziesięć lat – wskazał.
Prezydent jako "spinacz" środowisk prawicowych
Także zdaniem doktora Sergiusza Trzeciaka, jest zbyt wcześnie, aby przesądzać o tym, czy Nawrocki stanie w przyszłości na czele jakiegoś ugrupowania.
Podkreślił on jednak, że prezydent jest ojcem chrzestnym inicjatyw prawicowych, takich jak pakt senacki i taką powinien przyjąć polityczną rolę – spinacza środowisk.
Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.
Czytaj też:
Nocny wpis ambasadora USA. Pochwalił Karola NawrockiegoCzytaj też:
Kaczyński zabrał głos ws. Brauna. Padły mocne słowaCzytaj też:
Kaczyński przecina spekulacje. "Morawiecki nie będzie premierem"
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.