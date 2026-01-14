Ziobro obciążeniem dla PiS? Tak uważają Polacy

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręcznie sterował konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces. – Azyl polityczny został przyznany ze względu na to, że prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Zadajmy sobie pytanie, czy jest umotywowany politycznie? Oczywiście, że tak. (...) Czy Zbigniew Ziobro jest ścigany ze względów politycznych? Oczywiście, że tak – skomentował w poniedziałek na antenie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki.

Na wtorkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany, czy sprawa azylu dla Ziobry "w pewien sposób nie przeszkadza PiS". Odpowiedział, że "zupełnie nie przeszkadza". – Jego aresztowanie prowadziłoby do przedwczesnej śmierci – ocenił.

Sprawa Ziobry. Polacy zabrali głos

W najnowszym sondażu dla Onetu ankieterzy SW Research zapytali respondentów, czy pobyt Zbigniewa Ziobry na Węgrzech jest obciążeniem wizerunkowym dla PiS.

Taką opinię wyraziło 55,7 proc. uczestników badania. Odmiennego zdania było 18,5 proc. pytanych. Co czwarty badany (25,7 proc.) nie potrafił jednoznacznie ocenić, czy sprawa byłego ministra sprawiedliwości jest szkodliwa dla Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż został zrealizowany w dniu 14 stycznia 2026 r. przez agencję SW Research na zlecenie Onetu metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 820 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

"Nie jestem zaskoczony". Morawiecki o azylu dla ZiobryCzytaj też:

Ziobro wspomniał o Żołnierzach Wyklętych. "Na szczęście nie muszę strzelać"Czytaj też:

Co z wynagrodzeniem Ziobry? Kancelaria Sejmu ma plan