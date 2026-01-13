"Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem". Prezes PiS ocenił sprawę Ziobry

Jarosław Kaczyński został zapytany we wtorek na konferencji prasowej, czy sprawa azylu dla Zbigniewa Ziobry w „pewien sposób nie przeszkadza PiS”. Prezes PiS odpowiedział, że „zupełnie nie przeszkadza”.

– To jest zupełnie oczywiste, chyba że ktoś po prostu nie chce w pewne rzeczy wierzyć, wierzy propagandzie, której poziom jest nie gorszy, jeśli chodzi o kłamstwo niż w okresie stalinowskim – stwierdził.

Prezes PiS ocenił, że „w Polsce po prostu pan Ziobro, pan minister, nie może liczyć na sprawiedliwy proces, to jest poza jakąkolwiek dyskusją”.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że sprawie Zbigniewa Ziobry dodatkowym elementem jest jego bardzo ciężka choroba.

– Jest oczywiste, że jego aresztowanie prowadziłoby po prostu do jego przedwczesnej śmierci. To już jest, można powiedzieć, działanie, które być może, może być nawet zakwalifikowane jako zabójstwo i to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Także bardzo dobrze, że ten azyl został udzielony – tłumaczył.

Zdaniem prezesa PiS wszystkie te zmiany, które obecny rząd przeprowadził w wymiarze sprawiedliwości „prowadzą do tego, że sądownictwo już nie jest sądownictwem we właściwym tego słowa znaczeniu”. – Jest po prostu dodatkiem do władzy wykonawczej – dodał.

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Zbigniew Ziobro wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej. Podkreślił, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego oraz, że z Budapesztu będzie prowadził aktywną działalność m.in. medialną, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.

Czytaj też:

"Nie opuściłbym Polski". Nawrocki o ZiobrzeCzytaj też:

"To szaleństwo". Szef MSZ Węgier odpowiada Żurkowi