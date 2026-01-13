"To szaleństwo". Szef MSZ Węgier odpowiada Żurkowi

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie poseł PiS Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Informację w tej sprawie przekazał w poniedziałek pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski. Władze w Budapeszcie uznały, że Ziobrze grożą prześladowania polityczne.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Żurek: To nieakceptowalne

Głos w sprawie niedługo później zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który postawę strony węgierskiej uznał za "nieakceptowalną". W obszernym wpisie zamieszczonym na platformie X polityk podkreślił, że kraj ten jest od wielu lat sednem zainteresowania unijnych instytucji ze względu na łamanie praworządności. "Dotyczy to takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości. Zamrażane są ogromne środki unijne dla Węgrów, a przed Radą UE było już 9 formalnych wysłuchań w sprawie praworządności" – wskazał.

"Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki? Dlaczego akurat stamtąd chce »przywracać« demokrację w Polsce? Dalszy komentarz jest zbędny" – zakończył Waldemar Żurek.

Szef MSZ Węgier reaguje na wpis Żurka. "Dajcie spokój!"

Wpis ten spotkał się ze stanowczą reakcją ministra spraw zagranicznych Węgier. "To szaleństwo, że polski minister sprawiedliwości poucza nas o demokracji, wolności mediów i jurysdykcji! Dajcie spokój!" – zaczął swój wpis skierowany do Waldemara Żurka Peter Szijjarto.

"Zajęliście telewizję publiczną podczas transmisji na żywo, wasz premier ogłosił z góry decyzję sądu, aby chronić terrorystę, który wysadził infrastrukturę krytyczną, prześladujecie tych, którzy myślą inaczej niż rząd, chcieliście wsadzić posłów opozycji do więzienia i karmić ich na siłę!" – napisał szef węgierskiej dyplomacji.

Podsumowując ocenił, że w Polsce panuje kryzys praworządności, a jedynym powodem, dla którego Bruksela nie krytykuje władz w Warszawie jest to, że służy ona liberalnemu mainstreamowi.

