Co z wynagrodzeniem Ziobry? Kancelaria Sejmu ma plan

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne.

Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręcznie sterował konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych, polityk Prawa i Sprawiedliwości miał popełnić łącznie 26 przestępstw.

Czarzasty: Ziobro pożegna się z dietą poselską

W poniedziałek marszałek Sejmu poinformował, że wdrożył procedurę dot. ustalenia kwestii wynagrodzenia Zbigniewa Ziobry. – Dzisiaj wyjeżdżam do Berlina w związku z oficjalną wizytą i spotkaniem z prezydentem Niemiec oraz szefową parlamentu i innymi politykami niemieckimi, ale jak wrócę w środę, to w oparciu o te ekspertyzy podejmę wszystkie stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana Ziobry, bo nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną, niż w inną – mówił.

– W czwartek zapytam Biuro Legislacyjne, czy jest wykładnia w sprawie wynagrodzenia [Zbigniewa Ziobry – przy. red.] i zgodnie z tą wykładnią podejmę kroki – ja albo prezydium Sejmu, w zależności od tego, czyich to kompetencji będzie wymagało – przekazał na środowej konferencji prasowej w Berlinie Włodzimierz Czarzasty. – Dietę poselską pobiera się wtedy, gdy wykonuje się pracę na terenie kraju. Więc z dietą pan Ziobro się pożegna, albo już się pożegnał. Nie śledzę tego dzień i noc – stwierdził marszałek Sejmu. Podkreślił, że 18 dni nieobecności na posiedzeniach Sejmu powoduje, że z każdym dniem uposażenie jest niższe.

Kancelaria Sejmu poczeka do następnego posiedzenia

Jak podała Wirtualna Polska, Kancelaria Sejmu chce poczekać do następnego posiedzenia Sejmu, które odbędzie się w dniach 21-23 stycznia, i dopiero wtedy wykona ruch w sprawie odebrania Ziobrze diety poselskiej i prawie całego uposażenia.

Regulamin Sejmu głosi, że gdy stwierdzonych zostanie 18 nieusprawiedliwionych nieobecności, istnieje możliwość obcięcia uposażenia poselskiego o 90 proc. Tymczasem Ziobry nie było już 17 kolejnych dni sejmowych.

– W sprawie diety będziemy jeszcze występować o opinie do sejmowych służb prawnych – poinformował Bartosz Machalica, szef gabinetu marszałka Sejmu. "Tu przyjęta ma być interpretacja, że dieta może być przyznana tylko wtedy, gdy działalność poselska jest prowadzona z terytorium Polski" – wskazała WP.

"Tak naprawdę więc ewentualna kara finansowa dla Ziobry może na ten moment dotyczyć dwóch z czterech elementów jego wynagrodzenia – uposażenia poselskiego (ok. 13,5 tys. zł brutto) i diety parlamentarnej (ok. 4,2 tys. zł brutto)" – czytamy. Potrącenia dokonuje się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały prezydium Sejmu, albo po ponownym rozpatrzeniu sprawy (w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku). Co ważne, tą drogą nie da się pozbawić posła ryczałtu na biuro poselskie (ok. 23,3 tys. zł) i dodatków funkcyjnych (za pełnienie funkcji w komisjach).

