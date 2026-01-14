Nowe informacje w sprawie Ziobry. Ujawnił, od kiedy ma azyl na Węgrzech

W rozmowie z TVN24 były minister sprawiedliwości i prokurator generalny poinformował, że na dokumencie o przyznaniu mu azylu na Węgrzech, widnieje data 22 grudnia.

Dopytywany o datę złożenia wniosku o azyl, Zbigniew Ziobro nie odpowiedział wprost. – Nie mam wniosku, bo to był wniosek złożony gdzieś w węgierskim urzędzie – powiedział.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Czy zamierza wrócić do Polski?

Polityk PiS ocenił, że przyznano mu azyl, bo „jest ofiarą polowania i nagonki ze strony rządu Donalda Tuska”, który ma się „mścić” za prowadzone przez niego śledztwa w czasie, gdy był prokuratorem generalnym.

Pytany o to, czy zamierza wrócić do Polski, odpowiedział, że wróci „nawet dzisiaj, jeśli w Polsce wróci prawo”.

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że „nawet w obliczu łamania polskiego systemu praworządności przez obecnie rządzących” nie opuściłby Polski. Prezydent dodał jednak, że „nie może liczyć na sprawiedliwy proces” w kraju.

Zbigniew Ziobro, odnosząc się do słów Karola Nawrockiego przyznał, że bardzo szanuj pana prezydenta, wspieram go i dziękuję za słowa, kiedy mówi, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces, że mamy do czynienia z sytuacją, w której prawo w Polsce jest nagminnie łamane.

Dodał, że jako były minister sprawiedliwości „coś wie na temat wymiaru sprawiedliwości”. – Uważam, że podjąłem racjonalną, słuszną i skuteczną decyzję – powiedział.

Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Zbigniew Ziobro wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej. Podkreślił, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego oraz, że z Budapesztu będzie prowadził aktywną działalność m.in. medialną, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.

Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Czytaj też:

Komisję Europejską zapytano o azyl Ziobry. Zaskakujące stanowiskoCzytaj też:

"Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem". Prezes PiS ocenił sprawę Ziobry