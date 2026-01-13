Komisję Europejską zapytano o azyl Ziobry. Zaskakujące stanowisko

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Zbigniew Ziobro wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej. Podkreślił, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego oraz, że z Budapesztu będzie prowadził aktywną działalność m.in. medialną, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.

Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Wcześniej azyl na Węgrzech otrzymał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Komisja Europejska zabrała głos

O sprawę został zapytany rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Markus Lammert. Odpowiedział, że Komisja Europejska nie komentuje indywidualnych przypadków.

– Z prawa Unii Europejskiej wynika, że poziom ochrony podstawowych praw i wolności we wszystkich państwach członkowskich jest taki, że wszystkie państwa członkowskie są uważane za kraje bezpieczne w odniesieniu do kwestii azylowych – wyjaśnił.

Rzecznik Komisji Europejskiej zaznaczył, że „zasada ta jest zapisana w traktatach, które – nawiasem mówiąc – zostały uzgodnione przez wszystkie państwa członkowskie”.

Markus Lammert podkreślił, że jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady wymagałoby bardzo wyjątkowych okoliczności. – Jednym z takich wyjątków byłoby na przykład objęcie kraju procedurą na podstawie artykułu 7., dotyczącą systemowych naruszeń prawa UE – tłumaczył.

Czytaj też:

"Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem". Prezes PiS ocenił sprawę ZiobryCzytaj też:

"Nie opuściłbym Polski". Nawrocki o Ziobrze