TV Republika i Kanał Zero pod lupą PKW? "Kandydaci będą się tłumaczyli, dlaczego chodzili na debaty"

W programie "Sztuka słuchania" na kanale Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg na YouTubie Marek Woch, który kandydował w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, poinformował, że jego komitet wyborczy otrzymał wezwanie z Państwowej Komisji Wyborczej.

W piśmie PKW wzywa do wskazania zakresie źródeł finansowania programów, w których występowali kandydaci na urząd prezydenta. Chodzi o dwie debaty prezydenckie Telewizji Republika oraz program w Kanale Zero.

– Teraz kandydaci będą się tłumaczyli, dlaczego chodzili na debaty. To jest demokracja. Będą szukać "powiązania", na jakiej zasadzie komitety delegowały swojego kandydata na debaty. Że to może być jakaś korzyść pieniężna, niepieniężna – mówił Woch.

– Dlaczego nie zapytano o debatę w "Super Expressie"? Bo w Republice nie było pana Trzaskowskiego i pani Biejat. A w "Super Expressie" byli wszyscy kandydaci, łącznie z Trzaskowskim, więc o to nie pytają – wskazał. – Przecież to jest jakaś schizofrenia – skomentował.

"Nic nadzwyczajnego lub stronniczego"

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. "W tej sytuacji nie ma nic nadzwyczajnego lub stronniczego, co się sugeruje. Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne – debata w rozumieniu Kodeksu jest tylko wtedy, gdy uczestniczą w niej WSZYSCY kandydaci. Jeśli nie ma wszystkich, PKW pyta dlaczego. To nie widzimisię, to ustawa" – wyjaśnił.

"Do udziału w każdej z naszych debat był zapraszany Rafał Trzaskowski. To, że stchórzył to jego problem a nie organizatorów czy tych uczestników, którzy mieli #LosCojones żeby do debat stanąć. Postępowanie KBW w tej sprawie to kolejny skandal. Marek Woch ma 100 proc. racji" – skomentował dyrektor programy Telewizji Republika Michał Rachoń.

Rzecznik KBW został zapytany przez jednego z internautów, co z "debatą" TVP w Końskich, w której miało dojść do dyskusji 1:1 Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. "Badania sprawozdań finansowych komitetów cały czas trwają, a ich rezultaty wkrótce – poczekajmy na uchwały PKW" – odparł Chmielnicki.

