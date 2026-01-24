Kaczyński wciąż nie wrócił na Żoliborz. "Nie idzie tam wytrzymać"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości musiał na pewien czas opuścić swój dom na warszawskim Żoliborzu. Powód? Do drugiej części zajmowanego przez lidera PiS "bliźniaka" wprowadzi się wkrótce rodzina z dziećmi. Wcześniej muszą przeprowadzić w nim remont.

Z powodu hałasów Jarosław Kaczyński zamieszkał tymczasowo u swojego brata ciotecznego, Jana Marii Tomaszewskiego. Wprowadził się tam, wraz z dwoma kotami, na początku grudnia. – Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat! Jarek może zostać u mnie ile chce – mówił kuzyn szefa PiS w rozmowie z "Super Expressem".

Jak podano, bracia cioteczni żyją w zgodzie, każdy ma swoją przestrzeń, a posiłki przygotowują osobno. Każdy ma swój rytm dnia. – Dobrze się nam razem mieszka – przekazał w grudniu Jan Maria Tomaszewski. – Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta. Atmosferę w domu ożywiają dwa koty. One nas terroryzują, biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło – opowiadał.

Kaczyński wciąż mieszka u kuzyna. "Zostaje na dłużej"

Kaczyński miał wrócić do siebie po okresie świąteczno-noworocznym. Okazało się jednak, że remont na Żoliborzu się przedłuża. – Zostaje u Tomaszewskiego na dłużej, bo remont domu na Żoliborzu jest gigantyczny. Nie idzie tam wytrzymać – powiedziała "SE" osoba z otoczenia prezesa PiS.

"I rzeczywiście, patrząc na efekty prac budowlanych, widać, że nowi właściciele przekształcają swoją część budynku w nowoczesną, komfortową willę z wysokimi oknami" – opisała gazeta.

Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej dwupiętrowej willi na warszawskim Żoliborzu. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, wartość domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych została wyceniona na 2,2 mln zł.

Jan Maria Tomaszewski to malarz i grafik. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych. W przeszłości był doradcą zarządu TVP do spraw teatru.

Czytaj też:

Kaczyński: Ta ekipa nie nadaje się nawet do rządzenia gminąCzytaj też:

Prezes PiS jednoznacznie o Polsce w Radzie Pokoju. "Powinniśmy tam być"