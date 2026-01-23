Kaczyński: Ta ekipa nie nadaje się nawet do rządzenia gminą

Stacja Polsat News poinformowała, że SOR w Leżajsku przyjął pierwszy poród po zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego. Dyrektor szpitala Jerzy Jama relacjonuje: – Poród odbył się na sali porodowej, którą zachowaliśmy po zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego i zabezpieczyliśmy tę opiekę w ten sposób, że również na SOR jest całodobowo położna. W związku z tym ta sytuacja dla tej położnicy była bardzo bezpieczna.

Tymczasem w połowie stycznia wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski zapewniał, że "Polki nie będą rodziły na SOR-ach". – Każda ciężarna ma urodzić w szpitalu, w którym jest oddział położniczy – podkreślił. Poinformował, że konsultowane obecnie rozporządzenie, zakłada utworzenie tzw. pokoju narodzin w obrębie szpitala, w którym dotychczas znajdował się oddział położniczy.

Tomasz Maciejewski podkreślił, że w pokoju narodzin będzie mógł się odbyć poród, jeśli do szpitala trafi kobieta w zaawansowanej akcji porodowej i nie zdąży dojechać do szpitala z oddziałem położniczym. Tłumaczył, że pokój narodzin ma być wyposażony tak, jak sala porodowa. Poród ma odbierać wykwalifikowana położna.

W piątek, podczas briefingu prasowego Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację w służbie zdrowia. Przywołał poród na SOR-ze w Leżajsku.

– To jest najbardziej w tej chwili dramatyczny objaw tego ogólnego kryzysu, który po prostu łączy się z tymi rządami. Ci ludzie nie tylko realizują obce interesy, ale jeszcze do tego w ogóle nie potrafią rządzić. Przecież to jest ekipa, która się nie nadaje do rządzenia gminą, a co dopiero państwem – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Przed zamknięciem porodówki w Leżajsku, zdecydowano o likwidacji oddziałów położniczych m.in. w Lubaczowie, Sanoku i Lesku – ostatniej takiej placówce w Bieszczadach.

