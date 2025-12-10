Kaczyński wyprowadził się z Żoliborza. Wiadomo, u kogo zamieszkał

W ostatnim czasie media informowały, że Jarosław Kaczyński będzie miał nowych sąsiadów. Jak się bowiem okazało, do drugiej części zajmowanego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości bliźniaka wprowadzi się wkrótce rodzina z dziećmi. Stanie się to najpóźniej do połowy przyszłego roku.

Kaczyński wyprowadził się z domu na Żoliborzu. Zamieszkał u kuzyna: Może zostać, ile chce

Zanim jednak sąsiedzi wprowadzą się do nowego domu, muszą przeprowadzić w nim remont. I to właśnie z tym faktem związane są ostatnie zmiany w życiu lidera największej partii opozycyjnej.

Jak wynika z ustaleń "Super Express", w związku z remontem Kaczyński zdecydował się chwilowo opuścić swój dom. Na ten czas wprowadził się do swojego brata ciotecznego Jana Marii Tomaszewskiego. Informację tę potwierdził w rozmowie z dziennikiem sam kuzyn szefa PiS. – Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat! Jarek może zostać u mnie ile chce – powiedział "SE".

Tomaszewski wspomina dzieciństwo z Kaczyńskim. "Jarek był aktywny, energiczny, lubił grać w piłkę"

Gazeta przypomina wcześniejszą wypowiedź Tomaszewskiego, w której wspominał dzieciństwo z braćmi Kaczyńskimi.

– [...] bawiliśmy się w zabawy, które sami sobie wymyślaliśmy. A nie było wtedy komputerów czy smartfonów, tylko były książki i zabawy na świeżym powietrzu. Robiliśmy szałasy i bawiliśmy się w Indian, uwielbialiśmy bawić się też w rycerzy, graliśmy w piłkę – mówił. Z dużym sentymentem Jan Maria Tomaszewski wspominał też wspólne wakacje nad morzem. – Lubiliśmy spędzać razem czas, mieliśmy fajne przygody. Kąpaliśmy się w morzu, codziennie coś się działo. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Sopotu i sprzedawali tam fantastyczne zsiadłe mleko. Jarek był aktywny, energiczny, lubił grać w piłkę – opowiadał.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej dwupiętrowej willi na stołecznym Żoliborzu. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, wartość domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych została wyceniona na 2,2 mln zł.

