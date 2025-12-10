"To musi się skończyć". Mocne słowa Kaczyńskiego

Lider PiS złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie poprzednich miesięcznic regularnie dochodziło do prowokacji i skandalicznych zachowań. Tak było również i tym razem.

Podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego jego przeciwnicy skandowali hasła "Kłamca! Kłamca". Rozwinęli też baner z hasłem: "Kłamstwo smoleńskie". W odpowiedzi prezes PiS stwierdził, że "demonstracja jest bezczelnie zakłócana", a "policja jest, ale nie reaguje".

– To taki doskonały przykład tego, co dzieje się w Polsce i co musi się skończyć. I w tym wymiarze, który odnosi się do łamania prawa, praworządności, demoralizowania aparatu państwowego, niszczenia jego właściwej roli, ale także i w tym wymiarze, który odnosi się do tolerancji wobec putinowskiej agentury, która tutaj bezczelnie działa – powiedział Kaczyński.

– Przyjdzie czas, że polskie patriotyczne sądy, działając zgodnie z prawem i polską racją stanu, ukarzą tych zbrodniarzy. Dzisiaj się śmieją, ale przyjdzie czas i może nie tak długo, kiedy przestaną się śmiać, kiedy tutaj będą mogły odbywać się spokojnie uroczystości, a ci, którzy w tej chwili tutaj krzyczą, wrzeszczą, zakłócają, znajdą się tam, gdzie już dawno powinni być i nie będzie już ich po prostu w naszym kraju raz na zawsze – dodał prezes PiS.

Kaczyński ukarany

Przypomnijmy, że na początku grudnia sejmowa komisja etyki ukarała Jarosława Kaczyńskiego za wypowiedzi podczas sierpniowej miesięcznicy smoleńskiej i obraźliwe słowa pod adresem dziennikarza.

O decyzji komisji etyki poselskiej poinformowała w czwartek posłanka Polski 2050 Ewa Schadler. Jak zaznaczyła, lider największej partii opozycyjnej został ukarany upomnieniem za nazwanie dziennikarza TVN24 Radomira Wita "chamem" podczas wymiany zdań, do której doszło w Sejmie 6 sierpnia br.

Organ ukarał Kaczyńskiego naganą za obraźliwe słowa skierowane do osób, które sprzeciwiały się obchodom miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia. Prezes PiS nazwał protestujących "śmieciami", a także zasugerował, że powinny się nimi zająć służby specjalne.

