Kaczyński o Mentzenie: Człowiek opcji radykalnej

Dziennikarze w Sejmie zapytali Jarosława Kaczyńskiego o wypowiedzi Sławomira Mentzena. – Panie prezesie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość traci? Mentzen dzisiaj mówił, że to dlatego, że pan go zaatakował. No i de facto pan przegrał – powiedziała reporterka TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz.

– Mentzen mówi różne rzeczy. Ja na szczęście nie mam obowiązku, a na pewno chęci komentowania pana Mentzena – odparł Kaczyński. – Ale on twierdzi, że w trzy tygodnie pan zmienił strategię, już go pan nie podszczypuje, bo się pan przekonał, że to była błędna strategia. Tak pręży muskuły – kontynuowała dziennikarka. – Nie wiem czy pręży muskuły. Ja takich związków między wynikami [w sondażach – przy. red.] nie widzę – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– To co jest problemem? Ucieczka Ziobry? Jak pan to interpretuje? – dopytywała Dobrosz-Oracz. – Generalnie rzecz biorąc, problemem jest to, że pan Mentzen jest człowiekiem opcji radykalnej, odmiennej od opcji prawdziwie patriotycznej i – ja tego słowa akurat specjalnie nie lubię, ale – prawicowej – ocenił lider PiS.

Kaczyński kontra Mentzen

Od wielu tygodni trwa wymiana uszczypliwości między prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim a jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Jedną z najgłośniejszych z nich były słowa lidera PiS, który na konferencji prasowej powiedział o szefie Nowej Nadziei: "Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki. A jeżeli to jest niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym".

Sam Mentzen przyznał, że odebrał to jako sugestię dotyczącą zespołu Aspergera, z którym zmaga się polityk Konfederacji. – Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – ocenił stanowczo na antenie Polsat News.

