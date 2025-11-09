"Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem". Mentzen ostro o Kaczyńskim

Sławomir Mentzen był gościem programu "Polityczny WF z gościem" na antenie Polsat News. – Politycy PiS nie mogą panu darować sugestii, że Jarosław Kaczyński stoi za tym, w jakim stanie znalazł się Ziobro, a wcześniej Gowin, albo co się stało z Andrzejem Lepperem. Przeprosi pan? – zapytał jeden z prowadzących, Marcin Fijołek.

– Niech spadają na drzewo. Nigdy nie powiedziałem, że Jarosław Kaczyński przyczynił się do samobójstwa Andrzeja Leppera. Powiedziałem tylko, jak kończyli jego koalicjanci. To jest fakt, któremu się nie da zaprzeczyć. Lepper popełnił samobójstwo w niewyjaśnionych okolicznościach, Jarosław Gowin przeszedł załamanie nerwowe, a Zbigniew Ziobro walczy z ciężką chorobą – odparł współprzewodniczący Konfederacji. – W życiu im się za bardzo nie powiodło. I ja nie zamierzam tak skończyć – dodał.

Tak ostro o Kaczyńskim Mentzen jeszcze nie mówił

Marcin Fijołek przytoczył również słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości z jednej z konferencji prasowych. – Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki. A jeżeli to jest niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym – mówił lider PiS, pytany o pakt senacki z Konfederacją.

Sławomir Mentzen przyznał, że odebrał to jako sugestię dotyczącą zespołu Aspergera, z którym zmaga się polityk Konfederacji. – Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – ocenił stanowczo.

Wyciekł "przekaz dnia" PiS ws. Konfederacji

Chociaż coraz głośniej mówi się o ewentualnej współpracy PiS i Konfederacji w kontekście wyborów parlamentarnych (pakt senacki), politycy obu ugrupowań nie szczędzą sobie krytyki. W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska ujawniła "przekaz dnia", który miał być powielany przez parlamentarzystów i działaczy PiS w mediach. W tzw. briefie znajdowały się instrukcje, w jaki sposób atakować Konfederację, a zwłaszcza Sławomira Mentzena.

Tymczasem ostatnie sondaże, realizowane przez różne pracownie, pokazują, że duże szanse na większość parlamentarną po najbliższych wyborach miałaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Niektóre badania wskazują, że do większości potrzebna byłaby jeszcze współpraca z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią Grzegorza Brauna.

