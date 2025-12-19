"Nie chcemy być frajerami". Mentzen bez ogródek

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka zwróciła w piątek uwagę na zaciągnięcie przez państwa członkowskie UE (w tym Polskę) długu na rzecz pożyczki dla Ukrainy.

Zobowiązania nie zaciągnęły jedynie trzy państwa: Węgry, Słowacja i Czechy.

Polska pożyczy pieniądze Ukrainie

"Kolejny wspólny, unijny dług! 24 państwa członkowskie (bez Węgier, Słowacji i Czech) zaciągną wspólny dług gwarantowany unijnym budżetem. Rada Europejska zatwierdziła udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026–2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych. Pożyczka ta zostanie spłacona przez Ukrainę wyłącznie wtedy, gdy zostaną uzyskane reparacje" – napisała deputowana do PE z ramienia Konfederacji.

Bryłka opublikowała dokument z zawartymi konkluzjami ustaleń.

"Rada Europejska zatwierdza udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026-2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych, które to pożyczki będą wsparte marginesem elastyczności budżetu" – czytamy w materiale.

Mentzen: Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego

Do polityki Polski wobec Ukrainy odniósł się w mediach społecznościowych jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen.

"NIE jesteśmy sługami narodu ukraińskiego!" – napisał parlamentarzysta.

Polityk zaznaczył, że Konfederacja zorganizowała w piątek przed Sejmem "pikietę przeciwko poddańczej polityce rządu wobec Ukrainy".

"Chcemy, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, ale nie chcemy być frajerami, którzy dają się ogrywać. Przede wszystkim polskie interesy!" – zaznaczył Mentzen.

Parlamentarzysta zamieścił również fotografię dokumentującą wydarzenie. Za plecami polityków ugrupowania widoczny był transparent ze zdjęciem Wołodymyra Zełenskiego i napis: "Zełenski! Oddaj nasze 100 miliardów". Zgromadzeni przyszli na pikietę z biało-czerwonymi flagami.

