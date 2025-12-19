Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski z oficjalną wizytą. W czwartek około godziny 19:00 samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie wylądował na lotnisku w Warszawie. Ukraińskiego przywódcę przywitali przedstawiciele polskich władz oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

W piątek Zełenski po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. O godz. 10:00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez polskiego przywódcę. Następnie obaj przywódcy rozmawiali w cztery oczy. Spotkanie zakończyło się kilkanaście minut przed godziną 12.00. Następnie obaj prezydenci udali się na rozmowy plenarne delegacji.

Na oficjalnym koncie Pałacu Prezydenckiego na platformie X opublikowano zdjęcia z rozmów Nawrockiego z Zełenskim. Politycy poruszyli temat bezpieczeństwa oraz kwestie historyczne i gospodarcze.

Zełenski przyleciał do Polski prosto z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie omawiano strategiczne finansowanie Ukrainy na kolejne dwa lata.

– Zapraszam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Myślę, że to będzie doskonała okazja, aby odwiedził milion Ukraińców w Polsce i spotkał się z nimi, jak również podziękował za wielkie wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie od 2022 roku – mówił prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".

– To jest jedyna rzecz, której oczekuję od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – żeby patrzył na nasze relacje w sposób symetryczny. Mam nadzieję, że będzie moim gościem w Warszawie. Zapraszam prezydenta Zełenskiego, aby spotkał się z Ukraińcami, którzy są w Polsce, podziękował Polakom i aby przywiózł dobre informacje w sprawie ekshumacji na Wołyniu, na które czekamy – podkreślił.

