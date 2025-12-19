Zełenski: Jesteśmy gotowi powitać polskie firmy

Z wizytą do Polski przybył Wołodymyr Zełenski. Polityk spotkał się z Karolem Nawrockim, a po rozmowie "w cztery oczy" obaj wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Jednym z tematów rozmów była współpraca gospodarcza oraz odbudowa zrujnowanego kraju.

– 4,9 proc. polskiego PKP od roku 2022 poszło na wsparcie Ukrainy w zakresach humanitarnych, militarnych i wojskowych – mówił prezydent Polski. – Rozmawialiśmy też o tym, że w zakresie infrastruktury, a więc wsparcia logistycznego Ukrainy, kluczowe miejsce w całym systemie bezpieczeństwa w Europie i na świecie odgrywa POLLOGHUB w Jesionce, przez który przechodzi 90 proc. światowego wsparcia dla Ukrainy - kontynuował.

Prezydent Ukrainy podkreślił podczas konferencji prasowej, że jego kraj będzie współpracować z Polską w ramach programu SAFE. – Chcemy produkować współczesną, efektywną broń. Wiele mówiliśmy o konieczności produkcji w Europie, powinnyśmy mówić również o środkach ochrony powietrznej. Wszystko to trzeba jak najszybciej uruchamiać. Gotowi jesteśmy powitać polskie firmy, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy - mówił.

Prezydent: Wielowymiarowa pomoc Polski nie spotkała się z należytym docenieniem i zrozumieniem Ukrainy

Nawrocki poinformował, że w trakcie rozmowy poruszył kwestię relacji polsko-ukraińskich, które nie w każdym aspekcie wyglądają tak, jak powinny.

– Mamy dzisiaj świadomość i odnoszą też takie wrażenie Polacy, a prezydent Polski jest tylko i aż głosem narodu polskiego, ale o tym także rozmawialiśmy, że Polacy odnoszą wrażenie, co zyskuje swoje odbicie także w badaniach sondażowych, w pewnej ogólnej atmosferze, o której doskonale wie pan ambasador, odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem. To było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem. Tak czujemy, jak mogliby powiedzieć Polacy, jak mówię ja jako prezydent Polski i to przekazałem w twardej, uczciwej, ale bardzo miłej, dżentelmeńskiej rozmowie z prezydentem Zełenskim – zaznaczył Nawrocki.

– Mamy też świadomość, że władze w Kijowie mają dzisiaj w ręku instrumenty, by te emocję, ten trend powstrzymać i ten trend odrzucić. To było przedmiotem naszej dyskusji też z panem prezydentem i dlatego się spotkaliśmy, aby w sprawach wielkich, w sprawach bezpieczeństwa, zagrożenia Federacji Rosyjskiej rozwiązywać te kwestie, które wymagają dzisiaj działania – mówił dalej.

Czytaj też:

Podczas spotkania z Zełenskim pojawił się temat Wołynia. Oto, co powiedział NawrockiCzytaj też:

Niezwykły gest Zełenskiego w Polsce. Nie zrobił tego nawet dla Dudy