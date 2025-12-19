Syn Leppera chce odszkodowania. "Wrobili ojca perfidnie"

Tomasz Lepper, syn zmarłego lidera Samoobrony Andrzeja Leppera, domaga się ogromnego odszkodowania od państwa. Skierował w tej sprawie pismo do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

46-latek uważa, że rekompensata jest należna za krzywdę, którą poniosła cała rodzina. Sprawa dotyczy afery gruntowej z 2007 r. "W grudniu 2023 r. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli szefowie CBA, zostali prawomocnie skazani za nadużycie władzy podczas akcji skierowanej przeciwko Andrzejowi Lepperowi, wówczas wicepremierowi i ministrowi rolnictwa. Sąd stwierdził, że operacja obejmowała podrabianie dokumentów niezbędnych do zorganizowania prowokacji. Obaj politycy odbyli krótki pobyt w zakładzie karnym, lecz wkrótce zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Andrzej Lepper figurował w sprawie jako pokrzywdzony, jednak nie dożył ostatecznego rozstrzygnięcia –zmarł w 2011 r. Dziś jego syn walczy o uznanie przez państwo wyrządzonej szkody i wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny. 46-latek za pośrednictwem adwokata skierował pismo do ministra Waldemara Żurka" – opisuje "Fakt".

Żurek na razie nie odpowiedział

– Pismo od mojego adwokata poszło już ponad miesiąc temu. Do tej pory niestety nie ma żadnej odpowiedzi. Bardzo się dziwię ministrowi, ponieważ odczuł na własnej skórze, co znaczą bezpodstawne oszczerstwa i gnębienie przez PiS – mówi Tomasz Lepper.

Jego zdaniem, sprawa jest oczywista, gdyż ojca "wrobili perfidnie państwowi urzędnicy na służbie, którzy, jak wiemy zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądu". – Minister ma na to środki z Funduszu Sprawiedliwości, żeby wypłacić takie odszkodowanie – dodaje. – Mogę tylko powiedzieć, że żądamy ok. 4 mln zł, ale szczegóły kwoty chciałbym omówić bezpośrednio w ministerstwie – poinformował syn zmarłego polityka.

Syn byłego szefa Samoobrony apeluje do ministra o osobiste spotkanie i przyznanie rekompensaty. – Ojciec był szkalowany i bezpodstawnie oskarżany zarówno za życia, jak i po śmierci – podkreśla Lepper.

