Zełenski w Sejmie. Czarzasty: Złożyliśmy propozycję

Po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim, przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Sejmu, gdzie został przywitany przez marszałka, a następnie udał się z delegacją do gabinetu Włodzimierza Czarzastego.

– Wizyta prezydenta Zełenskiego jest niesłychanie udana, przyjacielska, z otwartym sercem, uśmiechem na ustach. Rozmawialiśmy dużo o tym, jak Polacy zaopiekowali się milionem ukraińskich dzieci. To jest rzecz niespotykana – powiedział marszałek po rozmowach. – Uważam, że to ważna wizyta, ponieważ wszelka pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj jest realizowana przez parlament. Pan prezydent Zełenski to rozumie. Złożyliśmy propozycję, abyśmy w momencie, gdy będą organizowane wybory w Ukrainie, pomogli. Nie mówimy o zgłoszeniu obserwatorów, tylko pomocy prawnej i logistycznej – powiedział Włodzimierz Czarzasty. – Proszę pamiętać, że w Polsce w tej chwili przebywa 2 miliony Ukraińców, a 8 milionów poza Polską jeszcze jest, między innymi w Europie, i to jest olbrzymie przedsięwzięcie. My mamy świetnych prawników, mamy świetnych neutralnych ludzi, którzy mają otwarte serce po to, żeby w tej sprawie pomagać, bo parlamenty również mogą sobie po prostu pomagać – zauważył.

– Nasza propozycja została ciepło przyjęta. Powołamy zespół roboczy, który przygotuje zespół takich ludzi oraz cały zakres ewentualnej pomocy ze strony Polski – mówił marszałek Sejmu.

Zełenski zaproszony do wygłoszenia wystąpienia w Sejmie

Czarzasty poinformował ponadto, że zaprosił prezydenta Ukrainy do wygłoszenia wystąpienia na forum polskiego Sejmu: – Zaprosiłem pana prezydenta Zełenskiego do wygłoszenia, do zrobienia wystąpienia w Sejmie. Zaproszenie zostało przyjęte. Ustalimy taką datę. No bo dzisiaj, jak wiecie państwo, wszystko to szybko, jest wiele wizyt. Ale widzimy taką potrzebę. Pan prezydent bardzo się ucieszył.

Z kolei marszałek otrzymał zaproszenie do udziału w zbliżających się wydarzeniach związanych z agresją Rosji na Ukrainę w Kijowie. – Powiem nieskromnie, również dostałem zaproszenie jako przedstawiciel parlamentu polskiego w lutym na następną złą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie z Rosją, do wystąpienia w parlamencie ukraińskim – powiedział polityk Lewicy.Czytaj też:

