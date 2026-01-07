Wojna na Ukrainie. USA zgodziły się po raz pierwszy

We wtorek (6 stycznia) partnerzy Ukrainy poparli długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii, rozmieszczenie na Ukrainie wielonarodowych sił po zawieszeniu broni oraz zobowiązanie do pomocy Ukrainie w przypadku kolejnego ataku ze strony Rosji.

Reuters odnotowuje, że w odróżnieniu od poprzednich spotkań "koalicji chętnych", we wtorek (6 stycznia) na szczycie w Paryżu byli obecni wysłannicy USA: Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, a także najwyższy rangą generał USA w Europie Alexus Grynkewich, który dzień wcześniej omawiał szczegóły gwarancji bezpieczeństwa z dowódcami europejskich sił zbrojnych.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pierwsza taka deklaracja USA

– Te protokoły bezpieczeństwa mają na celu… odstraszanie od wszelkich ataków na Ukrainię, a… jeśli dojdzie do jakichkolwiek ataków, mają one służyć obronie i będą spełniać oba te cele. Są tak silne, jak nigdy dotąd – przekonywał Witkoff, dodając, że prezydent Donald Trump "zdecydowanie popiera" gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Kushner powiedział, że jeśli Ukraińcy chcą zawrzeć ostateczną umowę, "muszą mieć pewność, że będą bezpieczni, że będą mieli solidne środki odstraszające, a także że będą istniały realne zabezpieczenia, które zagwarantują, że taka sytuacja się nie powtórzy".

Przyjęta na szczycie deklaracja zakłada m.in. udział w mechanizmie monitorowania zawieszenia broni pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, ale bez zaangażowania wojsk amerykańskich na lądzie.

Reuters zwraca uwagę, że szczegóły dotyczące roli Waszyngtonu w pilnowaniu pokoju zostały osłabione w porównaniu z wcześniejszym projektem, w szczególności usunięto zapis mówiący o użyciu potencjału USA w celu wsparcia wielonarodowych sił na Ukrainie, które mają wysłać Francja i Wielka Brytania.

Po spotkaniu "koalicji chętnych". Tusk o roli Polski

Premier Donald Tusk poinformował po rozmowach w Paryżu, że Polska nie zaangażuje swoich żołnierzy na Ukrainie, ale będzie jednym z państw wiodących, jeśli chodzi o kwestie logistyczno-organizacyjne.

Zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim o tym, jaka jest rola prezydenta i rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni.

