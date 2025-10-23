"Pakt szerokiej prawicy". Czarnek i Bosak o scenariuszach przed wyborami

Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej krąży pomysł zawarcia paktu senackiego pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją. Współpraca miałaby polegać na wystawieniu wspólnej listy kandydatów w wyborach do Senatu, na wzór paktu zawartego przed poprzednimi wyborami przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Lewicę.

– W kontekście paktu senackiego myślimy o tym, jak zrobić, żeby większości w Senacie nie miały siły lewicowe i lewackie, tylko prawicowe. (...) Patrząc wyłącznie na sondaże, które są zbliżone do wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich (...), jest jasne, że gdyby zrobić pakt senacki szerokiej prawicy – mówię tylko o teorii, to będzie niezwykle trudne – to wtedy rzeczywiście jest szansa na to, żeby po dwóch kadencjach Senat nie był w rękach sił lewicowych, tylko prawicowych – powiedział poseł i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas debaty z Krzysztofem Bosakiem na kanale Rymanowski Live na YouTubie.

Pakt senacki z Braunem? Czarnek odpowiedział

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, czy "szeroka koalicja" oznacza współpracę również z Konfederacją Korony Polskiej. – Pan chce robić pakt senacki z Grzegorzem Braunem? – zapytał.

– To nie wynika z tego, co ja chcę, tylko z prostej matematyki. Z sondaży, a przede wszystkim z wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich wynika, że w szerokim układzie sił prawicowych, które doprowadziły do wyboru Karola Nawrockiego w imię odpowiedzialności za państwo (....), można stworzyć Senat prawicowy – odparł Czarnek.

Bosak: Można sobie wyobrazić wszystko

Krzysztof Bosak podkreślił, że potencjalna koalicja rządowa PiS i Konfederacji to "sytuacja z gatunku pożyjemy, zobaczymy". – Teoretycznie można sobie wyobrazić wszystko, a praktycznie to nie wiadomo. Chciałbym żebyśmy jako Konfederacja wprowadzili swoich senatorów – powiedział wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji.

– W ostatnich wyborach nie wystawialiśmy swoich kandydatów we wszystkich okręgach. W następnych wyborach z pewnością spróbujemy wystawić kandydatów we wszystkich okręgach – zaznaczył. Polityk zauważył również, że pakt senacki można zawrzeć z "najróżniejszymi partiami, w zależności od okręgu wyborczego, tak aby uzyskać co najmniej 50 proc.".

Czytaj też:

"Nie popełniajcie błędu". Co Wipler usłyszał od polityków KO?Czytaj też:

Powstanie partia Nawrockiego? Oto co myślą Polacy