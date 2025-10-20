Powstanie partia Nawrockiego? Oto co myślą Polacy

W sondażu dla dziennika "Rzeczpospolita" pracownia IBRiS zapytała respondentów: "Czy w Polsce powinna powstać partia prezydencka pod patronatem Karola Nawrockiego?". Pozytywnie odpowiedziało 33,2 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 45 proc. badanych. Reszta nie miała zdania.

Wśród sympatyków obozu rządzącego niemal wcale nie ma zwolenników partii prezydenckiej. Inaczej to wygląda w elektoracie opozycji, czyli PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Razem. W tej grupie aż 54 proc. pytanych opowiedziało się za formacją polityczną pod patronatem Karola Nawrockiego.

– PiS od lat boryka się z problemem zamknięcia się w swoim elektoracie, co daje co prawda wysokie poparcie, ale ogranicza możliwość zwycięstwa w wyborach. Więc ci wyborcy PiS, którzy nie wchodzą w skład żelaznego elektoratu, są siłą rzeczy bardziej otwarci na poszukiwania. W elektoracie Konfederacji bezwzględnie lojalnych wyborców jest jeszcze mniej. Są to często ludzie młodzi, otwarci na zmiany, którzy mogą być zainteresowani wywróceniem dotychczasowego układu – ocenił w rozmowie z "Rz" prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 października 2025 r. na próbie ponad 1000 osób.

Nawrocki połączy prawicę? Zaskakujący sondaż

Wcześniej SW Research przeprowadziło dla "Rz" sondaż, w którym zapytało, czy prezydent Nawrocki może doprowadzić do zbliżenia między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją. 55,1 proc. badanych odpowiedziało "tak", podczas gdy przeciwnego zdania było 21,9 proc. Aż 23 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Przypomnijmy, że pakt senacki PiS z Konfederacją był jednym z tematów niedawnej rozmowy Sławomira Mentzena z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy głowa państwa mogłaby objąć swoim patronatem taki pakt? – Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim – odparł współprzewodniczący Konfederacji w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– Wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – przyznał Mentzen.

