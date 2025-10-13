Mentzen po rozmowie z Nawrockim m.in. o PiS: Jestem dobrej myśli

Polityk Konfederacji gościł w wieczornym paśmie Polsat News, gdzie zdradził nieco kulis swojej rozmowy z głową państwa. Jak relacjonował, było to spotkanie w cztery oczy, które trwało około godziny.

Podczas rozmowy prezes Nowej Nadziei przedstawił prezydentowi argumenty za zawetowaniem m.in. ustawy o kryptowalutach. – Przedstawiłem argumenty, za tym, żeby zawetował niektóre ustawy podatkowe, które Ministerstwo Finansów przygotowało, żeby dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców. Chciałbym, żeby polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę – podkreślił ekonomista, wyrażając nadzieję, że czas pokaże, że jego argumentacja trafiła do prezydenta.

Patronat prezydenta w pakcie senackim PiS-Konfederacja?

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał Mentzena, czy rozmawiał z Nawrockim objęcia przez niego patronatu nad ewentualnym paktem senackim między Konfederacją a PiS-em.

Mentzen potwierdził, że był to jeden z punktów rozmowy. – Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim – oznajmił, dodając, że stara się "nie eskalować tego sporu ponad miarę". – W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – przyznał.

Mentzen po spotkaniu z Nawrockim: Jestem dobrej myśli

– Widać, że wolałby, żeby atmosfera po prawej stronie sceny politycznej była troszeczkę sympatyczniejsza. Natomiast rozumie zarówno moje argumenty, moje zdanie, jak i zdanie i argumenty Jarosława Kaczyńskiego. Czuję się uczciwie i sprawiedliwie oceniany przez prezydenta – przyznał Mentzen.

Na pytanie dziennikarza, jak takie rozmowy mogłyby wyglądać, odpowiedział, że zaproponował, by to prezydent był gospodarzem ewentualnych spotkań PiS z Konfederacją. –A skoro miałby być gospodarzem, to on by ustalał zasady – zaznaczył.

– Rozmawialiśmy o tym dłuższy czas. Jeżeli sprawy nabiorą pewnego tempa, a do wyborów będzie bliżej, to z całą pewnością prezydent zdecyduje, co dalej z tym zrobić. Osobiście jestem dobrej myśli – podsumował prezes Nowej Nadziei.

