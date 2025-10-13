Co z Polską 2050 po odejściu Hołowni? Polacy wieszczą główny scenariusz

Wyniki nie pozostawiają złudzeń – większość respondentów uważa, że partia bez swojego lidera może nie przetrwać.

Sondaż: Polska 2050 skazana na upadek bez Hołowni

Z badania wynika, że 45 proc. ankietowanych uważa, iż Polska 2050 rozpadnie się po odejściu Hołowni. W tym 18 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych, a 27 proc. – raczej tak. Przeciwnego zdania jest tylko 22 proc. respondentów (17 proc. – raczej nie, 5 proc. – zdecydowanie nie). Co trzeci badany (33 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Jednocześnie Polska 2050 notuje obecnie jedno z najniższych poparć w historii. Według ostatnich badań ugrupowanie może liczyć zaledwie na 1,6 proc. głosów, co oznacza, że nie przekroczyłoby progu wyborczego. Dla porównania – w wyborach parlamentarnych w 2023 r., startując wspólnie z PSL jako Trzecia Droga, uzyskało 14,4 proc. poparcia.

Sensacyjny scenariusz w Sejmie? "Wyłonienie nowego gabinetu"

Na sytuację wokół Hołowni nakłada się również polityczna gra o fotel marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną z 2023 r., Hołownię ma wkrótce zastąpić lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jednak, jak przypomina poseł PiS Piotr Kaleta, wybór nowego marszałka nie jest formalnością — Czarzasty musi zdobyć większość głosów w Sejmie.

Kaleta w rozmowie z Interią zasugerował, że PiS i Konfederacja, wspólnie z częścią posłów Polski 2050 i PSL, mogą zagłosować przeciw zmianie, zachowując stanowisko dla Hołowni. – To może być początek nowej większości parlamentarnej i próba utworzenia rządu technicznego, o którym mówił Jarosław Kaczyński – stwierdził polityk PiS. Gdyby taki scenariusz się spełnił, na polskiej scenie politycznej mogłoby dojść do wyłonienia nowego gabinetu, a obecny rząd Donalda Tuska stanąłby w obliczu poważnego kryzysu.

