"Głosowałem przeciwko". Petru uderza w Pełczyńską-Nałęcz

Ryszard Petru pytany w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" o to, czy minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać wicepremierem, przyznał, że głosował przeciwko niej zarówno na klubie, jak i Radzie Krajowej.

"Jednak szanuję decyzję Rady Krajowej i nie zamierzam jej podważać. Chciałbym poznać program Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dla Polski 2050. Będę chciał stanąć do publicznej debaty z panią minister w grudniu. Niech to będzie debata merytoryczna, dostępna dla każdego na żywo w internecie czy poprzez media społecznościowe" – ocenił.

Pytany o to, czy jeżeli Szymon Hołownia nie zostałby wysokim przedstawicielem ONZ ds. uchodźców to powinien wejść do rządu ui zostać wicepremierem, stwierdził, że chciałby, żeby tak było.

"Jak rozumiem, rozważane są też inne warianty aktywności Szymona Hołowni poza granicami Polski. Jednoznacznie mówił, że nie chce być wicepremierem" – dodał.

Hołownia odchodzi z polskiej polityki

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

30 września Rada Krajowa Polski 2050 wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, pierwszą wiceprzewodniczącą ugrupowania Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera.

Petru wystartuje na szefa Polski 2050

Na początku października Ryszard Petru poinformował, że wystartuje na przewodniczącego Polski 2050. "Wystarczy, że zaczniemy realizować nasze postulaty. Uważam, że w koalicji musimy być skuteczni, żeby nasi wyborcy dostrzegali efekty. Są ogromne grupy ludzi, które od nas czegoś oczekiwały" – mówił w niedawnym wywiadzie dla DoRzeczy.pl.

