"Wyróżnij się albo zgiń". Petru zdradza pomysł na Polskę 2050

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Panie pośle, czy przed partią, która ma w sondażach – mówiąc delikatnie – niewielkie poparcie, a jej lider wycofuje się z polskiej polityki, jest jakakolwiek przyszłość?

Ryszard Petru, poseł Polski 2050: Przed Polską 2050 jest nowa szansa. Gdyby taka sytuacja była na pół roku przed wyborami parlamentarnymi, to byłoby ciężko, ale dwa lata przed wyborami wszystko można zmienić. Jesteśmy w koalicji rządowej. Wystarczy, że zaczniemy realizować nasze postulaty. Uważam, że w koalicji musimy być skuteczni, żeby nasi wyborcy dostrzegali efekty. Są ogromne grupy ludzi, które od nas czegoś oczekiwały. Musimy zebrać ich postulaty i je zrealizować. Wtedy poczują, że mają reprezentanta. Akurat to, że Szymon Hołownia odchodzi, daje nową perspektywę, nowe szanse i nową nadzieję. Dlatego startuję na przewodniczącego Polski 2050.

O jakich postulatach Pan mówi?

Polska 2050 miała wiele postulatów gospodarczych, począwszy od obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców poprzez handel w dwie niedziele w miesiącu. To są nasze postulaty z kampanii wyborczej. W poprzedniej kadencji Sejmu nasi posłowie głosowali za tym, żeby „800 plus” było tylko dla pracujących. To wszystko, to są postulaty popierane przez bardzo wielu Polaków. Niektóre z nich są kontrowersyjne, ale my jako partia, nie gramy o 50 proc. poparcia, tylko gramy o 10-15 proc. Wyróżnij się albo zgiń. Musimy być jednoznaczni, pokazywać konkretnym grupom, że o nich dbamy. Jestem przekonany, że możemy zdobyć poparcie.

Dzisiaj pojawiły się doniesienia medialne, że kilku posłów z Polski w 2050 złożyło akces do PSL. Czy Panu coś o tym wiadomo?

Nie. Jestem zaskoczony tymi doniesieniami.

Rozumiem, że Pan nie złożył wniosku?

Nie. Szczególnie, że startuję na przewodniczącego Polski 2050, więc byłoby to trochę absurdalne. Natomiast może jest tak, że nasi posłowie się czują zagubieni, ale ta sytuacja doprowadzi do implozji wewnętrznej i byłaby poza kontrolą, a to mogłoby doprowadzić do trudności koalicyjnych. Nie wiem, czy to jest w interesie naszych partnerów.

Marszałek Szymon Hołownia dobrze robi, że odchodzi z polskiej polityki akurat w tym momencie?

To jest jego decyzja. Szymon Hołownia wie najlepiej, jakie ma plany i jak się czuje z tym wszystkim. Szanuję jego decyzję i trzymam kciuki za to, aby został wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców.

