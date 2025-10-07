Posłowie chcą odejść z Polski 2050. Zgłosili się do innej partii

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

We wtorek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Kryzys w Polsce 2050. Petru chce zastąpić Hołownię, posłowie zmienią barwy?

W zeszłym tygodniu Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Petru zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

Według najnowszych informacji radia RMF FM, kryzys w partii Hołowni i jej niepewna przyszłość sprawiły, że parlamentarzyści tego ugrupowania chcą zmienić polityczne barwy. Stacja informuje we wtorek o co najmniej sześciu posłach Polski 2050, którzy zgłosili akces do PSL. Kolejni mają sondować przejście do Platformy Obywatelskiej.

"W rozmowie z reporterem RMF FM posłowie tłumaczą swoje decyzje rozczarowaniem postanowieniem Szymona Hołowni o porzuceniu własnego ugrupowania. Po drugie brakiem wiary w przyszłość tej partii" – czytamy w tekście.

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polska 2050 ma 1 proc. poparcia i nie weszłaby do Sejmu.

