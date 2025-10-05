Czy Polska 2050 przetrwa bez Hołowni? Wyniki sondażu

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

We wtorek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

W środę Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Petru zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

Sondaż: Jaka przyszłość Polski 2050 bez Hołowni?

O to, czy Polska 2050 będzie w stanie przetrwać bez Hołowni na stanowisku przewodniczącego, zapytała ankietowanych pracownia SW Research. Wyniki badania opublikował w niedzielę portal rp.pl, serwis internetowy dziennika "Rzeczpospolita".

"Tak" odpowiedziało 9,3 proc. pytanych. 24,6 proc. spodziewa się, że Polska 2050 przetrwa, ale dojdzie w niej do rozłamu.

29,1 proc. ankietowanych uważa, że Polska 2050 nie przetrwa bez Hołowni w fotelu przewodniczącego. 36,9 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Łącznie rozpadu partii lub rozłamu w niej spodziewa się 53,7 proc. respondentów – odnotował portal "Rz".

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30 września-1 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

