Polityk PSL ostro o Hołowni. "Może chce być trzecim Polakiem w kosmosie"

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).
We wtorek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.
Zmiany w Polsce 2050. Petru chce zastąpić Hołownię
W środę Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Petru zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział w TVN24, że Szymon Hołownia zostawia swoje środowisko w najtrudniejszym momencie. – Mówi: będę wam kibicował, będę siedział na drugim siedzeniu, idę swoją drogą – stwierdził.
– Panu marszałkowi Hołowni zajęło aż sześć lat, żeby dojść do wniosku, moim zdaniem całkowicie fałszywego i bardzo niesprawiedliwego, że sześć lat musiał się męczyć w szambie – zauważył Zgorzelski, odnosząc się do wpisu lidera Polski 2050 w mediach społecznościowych.
"Może wtedy obrazi się na ONZ". Zgorzelski nie owija w bawełnę
Dopytywany o scenariusz, w którym Hołownia nie otrzyma stanowiska w ONZ, wicemarszałek odparł: – Może wtedy obrazi się na ONZ i powie, że może chce być trzecim Polakiem w kosmosie.
Według doniesień prasowych, Hołownia jako oenzetowski komisarz zarabiałby około 50 tys. zł miesięcznie.
W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polska 2050 ma 1 proc. poparcia.
