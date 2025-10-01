Polityk PSL ostro o Hołowni. "Może chce być trzecim Polakiem w kosmosie"

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

We wtorek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Zmiany w Polsce 2050. Petru chce zastąpić Hołownię

W środę Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Petru zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział w TVN24, że Szymon Hołownia zostawia swoje środowisko w najtrudniejszym momencie. – Mówi: będę wam kibicował, będę siedział na drugim siedzeniu, idę swoją drogą – stwierdził.

– Panu marszałkowi Hołowni zajęło aż sześć lat, żeby dojść do wniosku, moim zdaniem całkowicie fałszywego i bardzo niesprawiedliwego, że sześć lat musiał się męczyć w szambie – zauważył Zgorzelski, odnosząc się do wpisu lidera Polski 2050 w mediach społecznościowych.

"Może wtedy obrazi się na ONZ". Zgorzelski nie owija w bawełnę

Dopytywany o scenariusz, w którym Hołownia nie otrzyma stanowiska w ONZ, wicemarszałek odparł: – Może wtedy obrazi się na ONZ i powie, że może chce być trzecim Polakiem w kosmosie.

Według doniesień prasowych, Hołownia jako oenzetowski komisarz zarabiałby około 50 tys. zł miesięcznie.

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polska 2050 ma 1 proc. poparcia.

