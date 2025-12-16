"Okrutny człowiek". Dosadne słowa posła Konfederacji o Czarzastym

– W sposób cyniczny wykorzystuje władzę, odsuwając przedstawicieli kół od konwentu seniorów – stwierdził Grzegorz Płaczek.

Poseł Konfederacji ocenił, że Włodzimierz Czarzasty jest „okrutnym człowiekiem”.

Czarzasty wykluczył koła poselskie z Konwentu Seniorów

Jedną z pierwszych decyzji Włodzimierza Czarzastego, jako marszałka Sejmu, było zaprzestanie zapraszania kół poselskich na Konwent Seniorów.

Marszałek Sejmu podkreślił wówczas, że – zgodnie z regulaminem Sejmu – Konwent Seniorów tworzony jest z przedstawicieli kół i klubów, które powstały na skutek wyborów parlamentarnych. Zwrócił uwagę, że ma prawo zaproszenia na Konwent kół i klubów, które powstały w trakcie kadencji Sejmu, ale nie zamierza z tego prawa korzystać.

– Nie będę zapraszał żadnych kół, które nie zostały wybrane w akcie wyborów dwa lata temu. Dotyczy to między innymi kół Pawła Kukiza oraz Adriana Zandberga – poinformował.

Marszałek Sejmu dodał, że nie zaprosi również koła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Zdaniem polityka Lewicy partia „funkcjonuje na pograniczu agentury rosyjskiej i delegalizacji”.

Czarzasty wybrany na nowego marszałka Sejmu

Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy został wybrany na marszałka Sejmu w listopadzie. Zastąpił na tym stanowisku lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką zawarli jesienią 2023 roku liderzy ugrupowań tworzących rząd premiera Donalda Tuska.

