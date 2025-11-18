Sejm zdecydował ws. Czarzastego. "Będę twardy i lojalny"

W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

– Dziękuję bardzo serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. Jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem koalicji – powiedział Czarzasty po głosowaniu.

Następnie nowy marszałek zwołał posiedzenie Prezydium Sejmu oraz Konwentu Seniorów.

Wcześniej kandydaturę Włodzimierza Czarzastego do funkcji marszałka zaprezentował Krzysztof Gawkowski z Lewicy. – Realizował zobowiązania konsekwentnie. Wobec ludzi, wobec wyborców, wobec Polski. Jest człowiekiem odpowiedzialności, kultury i dialogu – mówił wicepremier. Gawkowski przekonywał, że Czarzasty to inspiracja dla młodych ludzi i osoba, która potrafi z humorem prowadzić obrady Sejmu.

Czarnek przytacza kompromitujące cytaty

W imieniu klubu PiS głos zabrał Przemysław Czarnek. Wcześniej posłowie PiS, na znak protestu, opuścili salę plenarną. – Prezentacja pana Czarzastego była niepełna, pominął pan istotne szczegóły. "Pan Czarzasty jest jednym z trzech polityków, którzy byli zamieszani w aferę Rywina. To jest rzecz nieprawdopodobna, że tego rodzaju ludzie robią kariery polityczne. Druga osoba w państwie musi być trochę jak żona Cezara, czysta i bez żadnych zarzutów. A ja nie mogę zapomnieć, że to pan Kwiatkowski, pani Jakubowska i pan Czarzasty byli bohaterami afery Rywina". Kto to? Bronisław Komorowski, ich prezydent mówi, że to skandaliczne. Wasi ludzie tak mówią – wskazywał były minister edukacji.

– "Różnica między nami polega na tym, że ja pana generała Jaruzelskiego uważam za postać, którą cenię, a pana pułkownika za zdrajcę". Włodzimier Czarzasty, Polskie Radio – cytował dalej Czarnek. – Następny cytat z pana Czarzastego: "Sowieccy żołnierze wyzwalali również Polskę". Nie panie marszałku, żołnierze sowieccy zniewalali Polskę w miejsce Niemców – oburzał się.

– Panie Czarzasty, komunisto, bo pan się tak nazwał, komunizm jest zakazany. Nie może pan być marszałkiem Sejmu – zakończył Przemysław Czarnek, a na sali rozległy się okrzyki "precz z komuną!".