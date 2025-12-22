Domański: Prezydent utrudnia wzmacnianie finansów publicznych

– Pan prezydent chce utrudniać naszemu rządowi wzmacnianie finansów publicznych. Chce utrudniać taką naprawę, która wspiera siłę polskiej gospodarki. Jego ostatnie decyzje dotyczące wet, dotyczące chociażby opłaty cukrowej, są absolutnie niezrozumiałe – stwierdził minister finansów Andrzej Domański w TVP Info.

Polityk wskazał, że "prezydent zawetował ustawę, z której całość, 97 proc. dochodów poszłaby bezpośrednio do NFZ, pomogłaby we wzmocnieniu finansów NFZ". – Jednocześnie w swoim uzasadnieniu czy wypowiedziach pana ministra Boguckiego właśnie narzekali na to, że te środki nie wzmocnią systemu ochrony zdrowia – wskazał.

– Pan prezydent psuje, stara się zdestabilizować, ale tutaj informacja jest taka, że my oczywiście nie pozwolimy, aby pan prezydent zdestabilizował finanse publiczne. Krok po kroku je wzmacniamy – powiedział Domański.

Szef MF zapowiedział, że rząd podejmie kolejną próbę podwyżki opłaty cukrowej. – Tak zrobiliśmy z kryptoaktywami, kryptowalutami również zawetowanymi przez prezydenta i do opłaty cukrowej również wrócimy. Z całą pewnością. To będzie ten sam projekt, tutaj nie widzę powodu do jakiejkolwiek zmiany jeżeli chodzi o opłatę cukrową – ocenił Andrzej Domański.

Weto do podwyżki opłaty cukrowej

Ogłaszając weto do podwyżki podatku cukrowego, prezydent Karol Nawrocki przypomniał swoją deklarację z kampanii wyborczej zawartą w programie "Plan 21", że jako prezydent nie będzie podpisywał ustawy podwyższających podatki. Zawetowana nowela zakładała m.in. wzrost opłaty stałej z 50 do 70 gr, a zmiennej z 5 do 10 gr za każdy gram cukru powyżej 5 g na 100 ml. Maksymalna opłata miała wynosić 1,8 zł za litr. Według wyliczeń ekonomistów, litrowa cola podrożałaby o ok. 90 gr, a napój energetyczny o 45 gr.

