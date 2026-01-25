"Z bólem". Apel Leona XIV do polityków

"Z bólem śledzę rozwój wydarzeń na Ukrainie, jestem blisko i modlę się za tych, którzy cierpią” – napisała głowa Kościoła katolickiego na portalu X.

Jak zaznaczył Leon XIV, "przedłużanie działań wojennych, skutkujące coraz poważniejszymi konsekwencjami dla ludności cywilnej, pogłębia podziały między narodami i oddala sprawiedliwy oraz trwały pokój".

Ojciec Święty zwrócił się do decydentów, aby poczynili jeszcze większe działania zmierzające do zażegnania walk na Ukrainie. "Apeluję do wszystkich, aby jeszcze bardziej zintensyfikowali wysiłki, by położyć kres tej wojnie" – podkreślił Leon XIV.

Nie tylko Ukraina. Wezwanie papieża Leona XIV

Papież w kolejnym wpisie na platformie X wezwał wiernych do modlitwy o pokój we wszystkich miejscach na świecie, w których trwają konflikty.

Leon XIV oprócz Ukrainy wymienił również m.in. Bliski Wschód.

"Módlmy się o pokój: na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i we wszystkich regionach, gdzie, niestety, toczy się wojna w imię interesów, które nie są zbieżne z interesami narodów. Pokój buduje się w poszanowaniu narodów" – napisał Ojciec Święty.

Koniec wojny? Możliwe spotkanie Zełenskiego i Putina

W przyszłym tygodniu może dojść do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem – twierdzi rozmówca amerykańskiej agencji Axios.

Pragnący zachować anonimowość amerykański urzędnik przekazał, że rozmowy pokojowe w Abu Zabi przebiegły w dobrej atmosferze, a strony rosyjska i ukraińska wyraziły chęć ich kontynuowania. Nie ma konkretnych porozumień, ale poczyniony został kolejny krok ku ewentualnemu zakończeniu konfliktu zbrojnego.

– W sali negocjacyjnej panowała atmosfera wzajemnego szacunku między stronami, ponieważ naprawdę chciały one znaleźć rozwiązanie – powiedział amerykańskiej agencji prasowej Reutera amerykański urzędnik, zastrzegający sobie anonimowość. W jego opinii, spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina jest coraz bliżej. – Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń – przekazał.

Czytaj też:

Prezydent Ukrainy przyznał państwowe odznaczenie polskiemu kardynałowiCzytaj też:

Biskup z Ukrainy: Usłyszycie o wielu ludziach, którzy tej zimy zamarzną na śmierć