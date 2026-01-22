Prezydent Ukrainy przyznał państwowe odznaczenie polskiemu kardynałowi

Wśród odznaczonych znalazł się polski kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski i prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, który otrzymał order "Za zasługi" III stopnia.

Dekret o przyznaniu odznaczeń został opublikowany na stronie internetowej prezydenta Ukrainy. Odznaczenia zostały przyznane za znaczący osobisty wkład w zacieśnianie współpracy międzypaństwowej, wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, działalność charytatywną oraz popularyzację państwa ukraińskiego na świecie.

Ukraina. Kardynał Krajewski odznaczony przez Zełenskiego

Cudzoziemcy otrzymali ordery: księcia Jarosława Mądrego II stopnia, "Za zasługi" II i III stopnia, księżnej Olgi I, II i III stopnia, a także odznaczenie prezydenta Ukrainy "Złote Serce".

Orderem "Za zasługi" III stopnia prezydent Ukrainy odznaczył m.in. kard. Konrada Krajewskiego, prefekta watykańskiej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia. Jałmużnik papieski wsparcia dla Ukrainy udziela od początku wojny. Z pomocą humanitarną w imieniu Stolicy Apostolskiej był tam co najmniej dziesięć razy, dostarczając żywność, generatory prądu oraz karetki pogotowia.

Ponadto prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał odznaczenie "Złote Serce" dwóm włoskim duchownym: ks. Lupo Felice, proboszczowi parafii Najświętszej Maryi Panny Narodów w Palermo oraz ks. Patalano Riccardo, proboszczowi parafii San Savino, San Bernardino, Santa Maria in Lapide w Montegallo.

W 2022 r., już po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainie, kard. Konrad Krajewski koncelebrował, wraz z nuncjuszem apostolskim na ten kraj, Visvaldasem Kulbokasem, wielkoczwartkową mszę w kościele św. Mikołaja w Kijowie. W Wielki Piątek odprawił drogę krzyżową nad zbiorową mogiłą Ukraińców zamordowanych przez Rosjan w Borodziance. Odwiedził też wówczas miejsce masakry w Buczy.

