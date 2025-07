Polski kardynał: Hasło "Polska dla Polaków" znaczy, że nie ma miejsca dla Jezusa

Mówił o tym podczas Mszy św. sprawowanej w Casa Polonia w Rzymie dla polskich uczestników Jubileuszu Młodych. Zaapelował, żeby wszystkie problemy rozwiązywać zgodnie z logiką Ewangelii.

Na początku liturgii bo Grzegorz Suchodolski powitał wszystkich „w Casa Polonia, czyli w domu, na polskim skrawku Rzymu”. Jest w nim miejsce dla Matki, więc obecna jest tam kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, peregrynująca „od Oceanu do Oceanu”, przed którą trwa modlitwa w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz zwycięstwa cywilizacji miłości. Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski powitał także ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego, pracowników konsulatu i ekipę polskiej sekcji portalu Vatican News.

Mszę koncelebrowało m.in. kilkunastu biskupów, w tym metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś i biskup płocki Szymon Stułkowski.

Swą homilię kard. Krajewski rozpoczął od wezwania: „Duchu Święty, ni z tego, ni z owego, tchnij na nas na całego” i wytłumaczył, że po to tu przyszliśmy, żeby poddać się Jego działaniu. Wyznał, że stara się żyć ewangelią na co dzień od 5.30, gdy wstaje i ją czyta. Nie tylko on ją czyta, ale Ona czyta jego i ukierunkowuje jego życie. Jest słowem Jezusa dla każdego z nas.

Jałmużnik papieski wskazał, że prawdy wiary, które spadły nam z nieba, bo nikt z nas by ich nie wymyślił. Należą do nich: Trójca Święta, Wcielenie, Eucharystia i to, jak będzie wyglądał koniec świata, obrazowo opisany w Ewangelii jako wyjmowanie z sieci ryb dobrych i tych, które zostaną odrzucone. Siecią, która je zbiera jest Kościół, który zagarnia wszystkich. W Kościele wszyscy mają miejsce: i pobożni, i święci, i poobijani, po którymś rozwodzie, i ci, którzy kochają inaczej, i uchodźcy: oni też mają prawo być w Kościele.

Jezus – uchodźca

Prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia przypomniał, że Jezus też był uchodźcą w Egipcie i repatriantem. Nikt Mu nie powiedział: „Egipt dla Egipcjan”, tylko został tam przyjęty. Hierarcha wyznał, że bardzo go dotknęły słowa, jakie dwa tygodnie temu wybrzmiały w Polsce: „Polska dla Polaków”. Gdyby Polska była tylko dla Polaków, to nie byłoby w niej miejsca dla Jezusa, przekonywał.

Co zrobić, żeby na końcu świata nie usłyszeć od Jezusa: „Zejdź mi z oczu, bo nie myślisz tak jak Ja”?, zastanawiał się kaznodzieja. Odpowiedział wskazaniem, jakie sam otrzymał od papieża Franciszka, gdy został jałmużnikiem papieskim („pogotowiem ratunkowym miłosierdzia Bożego”): „Czy jesteś w stanie myśleć o Kościele tak jak ja? – Czyli jak? – Według czterech Ewangelii!”. Wszystkie problemy mam rozwiązywać zgodnie z logiką Ewangelii. Kiedy tak robię, zaczynam roznosić zapach Boga na ziemi. Żeby Jezus mnie rozpoznał, muszę żyć czystą Ewangelią, a nie komentarzami, bo one ją rozwadniają, tłumaczył kard. Krajewski.

Zauważył, że Plac św. Piotra w Watykanie otoczony jest dwiema kolumnadami symbolizując Chrystusa, który przygarnia wszystkich. Nie każe nam oceniać innych, bo przyjdzie moment, że zrobią to aniołowie Boży, nie my. Papież Franciszek, który żył czystą Ewangelią, kazał na tym placu postawić prysznice, otworzyć ambulatorium i wydawać gratis leki w aptece watykańskiej, jest też fryzjer – żeby przywrócić godność ludziom. Tłumaczył jałmużnikowi, że w ten sposób pozwala się myć i ubierać Jezusowi, który ma twarz ludzi z całego świata, ludzi poobijanych, ludzi, którzy uciekli przed wojną, czy brakiem wody w ich kraju.

Na koniec kard. Krajewski powrócił do hasła: „Polska dla Polaków”. Przypomniał, że w Chicago mieszka milion Polaków, którzy wyjechali za chlebem i tam ich przyjęto. Poza Polską jest nas 10 milionów. I w tych wszystkich krajach powinni mówić: „Polacy do Polski”, bo „Włochy są dla Włochów”, „Ameryka jest dla Amerykanów”. Stanowczo wskazał, że „tak można mówić, kiedy używa się logiki świata, a nie logiki Ewangelii”.

