Mocne stanowisko Watykanu: Nie profanujcie Francji swoimi barbarzyńskimi prawami

W obecności około 30 tys. wiernych były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomniał, że Pan Bóg poprzez objawienie św. Anny chciał, aby ten skrawek Francji, był miejscem świętym. „Wybrał to miejsce, aby być tu czczony. Pragnął nam powiedzieć, że Bóg jest pierwszy, że chwała Boża poprzedza nas i nie należy do nas. Bóg stworzył nas z bezinteresownej miłości, całe stworzenie jest dziełem Jego rąk, darmowym darem Jego miłości” – stwierdził kaznodzieja. Podkreślił, iż oddawanie chwały Bogu nie jest opcjonalnym wyborem, lecz obowiązkiem, koniecznością. Bardzo ważne jest, abyśmy ponownie uświadomili sobie tę prawdę – powiedział kard. Sarah.

"To, co zbawi świat, to człowiek klękający przed Bogiem"

Papieski wysłannik skrytykował utożsamianie religii z działaniami humanitarnymi, aktami dobroczynności, przyjmowaniem migrantów i bezdomnych, promowaniem powszechnego braterstwa i pokoju na świecie. Zauważył, iż wówczas duchowość jest postrzegana jako forma rozwoju osobistego, która ma przynieść nieco ulgi współczesnemu człowiekowi, skupionemu na swoich codziennych działaniach politycznych i ekonomicznych.

Tymczasem „nawet gdyby wszyscy ludzie mieli co jeść, gdyby dobrobyt obejmował wszystkich, ludzkość nie zostałaby odkupiona... Tym, co zbawia świat, to chleb Boga. On karmi człowieka chlebem Bożym, a chleb Boży to sam Chrystus. To, co zbawi świat, to człowiek klękający przed Bogiem, aby Go wielbić i Jemu służyć. Bóg nie jest na nasze posługi. To my jesteśmy powołani, aby Jemu służyć” – powiedział pochodzący z Gwinei purpurat. Wskazał, że właśnie w adoracji Boga odkrywamy naszą prawdziwą godność, ostateczny sens naszego istnienia.

Kardynał Sarah: Nie profanujcie Francji

– Bóg wybrał Francję, aby była ziemią świętą, ziemią zarezerwowaną dla Boga. Nie profanujcie Francji swoimi barbarzyńskimi i nieludzkimi prawami, które głoszą śmierć, podczas gdy Bóg chce życia. Nie profanujcie Francji, ponieważ jest to ziemia święta, ziemia zarezerwowana dla Boga. Bretania jest ziemią świętą i musi pozostać ziemią świętą, ziemią zarezerwowaną dla Boga, Bóg musi tam zajmować pierwsze miejsce – stwierdził kaznodzieja.

Kard. Sarah zaapelował również o odbudowę świątyń dusz ludzkich, ożywienie życia sakramentalnego i pojednanie z Bogiem w sakramencie pojednania a także wierność w modlitwie. „Twoja dusza jest miejscem świętym, dbaj o nią. Tylko w tym świętym sanktuarium twojej duszy Bóg będzie mógł do ciebie przemówić, pocieszyć cię, przywrócić ciebie samemu sobie poprzez radykalne nawrócenie. Tylko w tym wewnętrznym sanktuarium będziesz mógł usłyszeć Jego wezwanie do świętości” – powiedział. „Moi umiłowani bracia i siostry, nie kradnijmy Bogu świętego sanktuarium naszej duszy. Bóg je stworzył, Bóg je odkupił, nie bezcześćmy naszego ciała. Nasze ciało jest świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w nas. Nie niszczmy tej świątyni, ponieważ świątynia Boga jest święta, a tą świątynią jesteśmy my. Bóg powierzył ją nam, abyśmy o nią dbali i abyśmy mogli ją czcić w ciszy. Bóg tego chce, Bóg chce ciebie” – powiedział były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Papieski wysłannik zwróci uwagę, że sanktuarium Sainte-Anne-d’Auray, jest także miejscem do którego ludzie przebywają ze swoimi cierpieniami. „Z pewnością są wśród was rodzice, których serca, podobnie jak serce świętej Anny, przepełnione są cierpieniem, niepokojem i troską o chore dzieci, które porzuciły wiarę i wydają się oddalać od Boga, lub o swoją rodzinę, lub o ojczyznę, która wydaje się zagrożona” – zauważył. Wskazał, iż Bóg jest większy niż nasze niezrozumienie, nasze wątpliwości. W obliczu zła nie mamy gotowych odpowiedzi, ale tylko jedną odpowiedź: uwielbienie. Adoracja jest bowiem jedynym lekarstwem na rozpacz- wskazał. „Wytrwała i żarliwa adoracja rozdziera ciemności i przynosi światło nadziei” – zapewnił kard. Sarah.

Czytaj też:

Abp Gallagher o zaangażowaniu Papieża na rzecz multilateralizmuCzytaj też:

Patriarchat Moskiewski o oczekiwaniach wobec papieża Leona XIV