"Można było tak od początku". Szefernaker: Tusk zablokował to spotkanie

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok”. – Te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana – podkreślił.

Szef MON zaznaczył, iż myśli, że „ważne jest to, by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, którym podlegają w odpowiednim zakresie i z szefami służb wspólnie z panem prezydentem te plany przedstawić”. – Porozmawiać również o nominacjach na pierwszy stopień oficerski – dodał.

Nawrocki spotka się z szefami służb?

Do propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza i Tomasza Siemoniaka odniósł się w Telewizji Republika Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

– Można było tak od samego początku. Panu prezydentowi zależało na spotkaniu z szefami służb. Pamiętamy, że zaprosił szefów służb do Pałacu Prezydenckiego. Niestety, to wtedy premier Donald Tusk zablokował to spotkanie. Jeżeli jest dziś taki wniosek, to oczywiście do takiego spotkania dojdzie. Rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat, więc ta konsekwencja działania pana prezydenta prowadzi do tego, że do takiego spotkania dojdzie, myślę że w styczniu – powiedział.

Paweł Szefernaker podkreślił, że „pan prezydent jest w bieżącym kontakcie, także w sprawach naszego bezpieczeństwa, z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem”. – Skoro jest taki wniosek panów ministrów, to cel, jakim było spotkanie pana prezydenta z szefami służb, ważny z punktu widzenia Polski, Polaków, z punktu widzenia prowadzenia polityki także na arenie międzynarodowej jest najważniejsze, żeby właśnie doszło do takiego spotkania – zaznaczył.

Dodał, że „skoro na początku pan premier Donald Tusk to blokował, nie doszło do spotkania”. – Dziś mamy deklarację wicepremiera i ministra nadzorującego służby, że chcą się spotkać, chcą, aby do takiego spotkania doszło. Więc na pewno do takiego spotkania w styczniu dojdzie – zapowiedział.

